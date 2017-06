Serie A, Nicchi: "Il Var solo per casi certi"

Tecnologia in campo sì, ma con criterio. Marcello Nicchi spiega come funzionerà il VAR nella prossima stagione di serie A: "La sperimentazione è su 15 casi ma alla fine deciderà solo nei casi certi, quelli senza dubbi - le parole a Radio CRC -. Qualche esempio: lo scambio di persone, il fallo dentro o fuori dall'area, il fallo plateale in area non visto, il fuorigioco plateale non visto. Questo è il protocollo deciso, non la mia idea".



Nessuna rivoluzione, quindi, per ora: "Sicuramente il VAR non interverrà nei fuorigioco millimetrici. Non saranno valutate più di una o due situazioni a giornata di campionato" ha concluso il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri.