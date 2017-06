Serie A, nel posticipo il Torino batte 4-1 il Palermo e vola al quarto posto

Nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A il Torino vince 4-1 sul campo del Palermo (terzo successo consecutivo) e sale al quarto posto in classifica a quota 14 punti.



I rosanero passano in vantaggio al 5' con Chochev. Il bulgaro anticipa tutti e batte di testa Hart sul cross di Diamanti. La formazione di Mihajlovic reagisce rabbiosamente e crea numerose occasioni. Il forcing granata produce i suoi frutti al 25': gran destro di Ljajic e palla che si infila all'incrocio. I padroni di casa potrebbero tornare avanti ma Aleesami spreca a tu per tu con Hart. Così gli ospiti ribaltano il risultato al 40' grazie al destro a giro dello scatenato Ljajic. Il Palermo subisce il colpo e il Torino ne approfitta per siglare il 3-1 al 46' con l'inserimento vincente di Benassi.



Nella ripresa Iago Falque fallisce il 4-1 al 49' ma il gol è rinviato soltanto di un minuto: Ljajic va via sulla fascia e mette in mezzo per Baselli che trafigge Posavec. A questo punto i granata, forse appagati, mollano un po' la presa concedendo alcune chances agli avversari. La conclusione di Nestorovski sfiora il palo mentre Hart salva su Rispoli. E' poi la traversa a negare la gioia del secondo centro a Chocev. Finisce 1-4. Notte fonda per il Palermo e notte da favola per il Torino.