Serie A: Napoli, vittoria sofferta a Empoli

Prima vittoria al Castellani e quinto successo esterno consecutivo in campionato. Il Napoli a Empoli infrange un tabù, sigla un nuovo record e stacca forse definitivamente l'Inter nella corsa Champions (i nerazzurri sono distanti ora 8 punti). Le buone notizie finiscono qui. I campani nella ripresa hanno fatto rientrare in partita un Empoli che dopo il 3-0 del primo tempo sembrava ormai rassegnato al sesto ko di fila. La gestione e la tenuta mentale del gruppo dovrà essere messa sotto la lente d'ingrandimento e analizzata attentamente da Sarri: i suoi giocatori, convinti di aver vinto dopo 45', hanno di fatto staccato l'interruttore in largo anticipo regalando metà match agli avversari. Da qui sono nati gli errori macroscopici, assolutamente da evitare dopo la sosta quando sono in programma le due sfide cruciali della stagione, contro la Juventus (campionato e semifinale di ritorno di Coppa Italia). Con i bianconeri non sono ammesse distrazioni di alcun tipo.



EMPOLI-NAPOLI 2-3 (cronaca e tabellino)



I 38 punti di differenza in classifica si notano dopo soli 6': l'Empoli rischia la giocata al limite dell'area e Mertens ruba il pallone prima di venire travolto da Costa. Per Damato è rigore: dal dischetto lo stesso Mertens calcia centralmente favorendo la parata di Skorupski (terzo rigore intercettato, record in questa Serie A). Scampato il pericolo, i padroni di casa provano ad affacciarsi dalle parti di Reina attuando una pressione alta sugli avversari, ma al 19' un altro pasticcio della difesa in disimpegno consente a Insigne di sbloccare il match con un destro ravvicinato. Cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio grazie a una punizione da applausi di Mertens (destro a giro sopra la barriera). A questo punto il Napoli non ha difficoltà a controllare una gara già messa in cassaforte, mentre i toscani sembrano in preda allo sconforto e quindi incapaci di reagire. Per gli ospiti il match diventa una sorta di allenamento: al 38' Insigne sigla il 3-0 su rigore (concesso per fallo di Pasqual ai danni di Callejon). Nel finale di prima frazione primo lampo di Thiam: il destro dell'attaccante senegalese sfiora il palo.



Thiam è ancora protagonista nella ripresa: su assist di El Kaddouri il numero 27 anticipa Albiol e impegna Reina con conclusione di prima. In precedenza Callejon aveva sfiorato per due volte il poker. Qualche rilassatezza di troppo fa infuriare Sarri in panchina: in seguito a una di queste leggerezze al 70' El Kaddouri trova il gol dell'ex su punizione con la complicità di Reina e della barriera. Il Napoli smette di giocare credendo di aver ormai portato a casa il bottino pieno e così 82' Maccarone riapre clamorosamente i giochi su rigore fischiato da Damato per atterramento di Krunic da parte di Ghoulam. Per il centravanti rete numero 100 con la maglia dell'Empoli. E potrebbero essere 101 a due minuti dal termine ma la conclusione ravvicinata è imprecisa. E' l'ultimo brivido: al triplice fischio Sarri può tirare un sospiro di sollievo.