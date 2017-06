Serie A, Napoli-Udinese 3-0: Mertens-Allan-Callejon, Roma più vicina

Il Napoli si sveglia tardi, sonnecchia per un tempo, poi travolge 3-0 l'Udinese al San Paolo nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. Primo tempo brutto e con pochissime occasioni per la squadra di Sarri, che sblocca il risultato con Mertens a inizio ripresa, trema per il palo colpito da Zapata e poi dilaga con Allan, che da buon ex non esulta, e Callejon, che festeggia nel migliore dei modi le 200 presenze in maglia azzurra. A sei giornate dalla fine per il Napoli il secondo posto che vuol dire Champions diretta dista solo due punti.

Napoli-Udinese 3-0 (tabellino, cronaca e classifiche)

Per approfittare del pari della Roma e accorciare in classifica Sarri conferma gli stessi undici che hanno vinto 3-0 all’Olimpico con Strinic a presidiare la corsia mancina e il tridente “leggero” composto da Callejón, Mertens e Insigne. Stagione finita per Samir, Delneri al suo posto schiera Adnan, out anche Angella, Heurtaux al centro della difesa di fianco a Danilo, a centrocampo rientra dalla squalifica Jankto, fresco di prolungamento del contratto.

Il primo tempo è dominio territoriale del Napoli, che costringe l'Udinese nella propria metà campo ma non riesce a trovare gli spazi per sfondare. Nei primi 45 minuti solo un tiro in porta per gli azzurri, pericolosi con una conclusione a lato di Hamsik in apertura di gara e con un colpo di testa alto di Albiol in chiusura di frazione. L'Udinese tiene le linee molto vicine e alza una diga davanti alla propria area e si va al riposo con l'idea che un attaccante di peso farebbe molto comodo alla banda di Sarri.

Anche a inizio ripresa però il tecnico toscano conferma i tre piccoletti e il campo gli dà ragione: Jorginho verticalizza improvvisamente per Mertens, che scatta sul filo del fuorigioco e col destro batte Karnezis facendo esplodere il San Paolo (30 gol stagionali per il belga). Il gol del vantaggio mette le ali ai partenopei, il destro di Insigne viene murato dalla difesa bianconera, poi Jorginho mette i brividi al portiere bianconero e Hamsik conclude a lato dal limite. Il Napoli è un fiume in piena, ma l'Udinese non rinuncia a giocare e al 60' Zapata colpisce un clamoroso palo di testa a Reina battuto, due minuti più tardi Allan sfrutta un erroraccio in controllo di Adnan, segna il 2-0 e chiude di fatto la partita (grandi proteste di Delneri per un fallo di Mertens du Badu a inizio azione). A 20' dal termine grande festa per Callejon, che celebra le 200 presenze in azzurro segnando al volo la rete del 3-0. Nel finale uno scampolo di partita anche per Milik.