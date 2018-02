Serie A, Napoli-Spal

Nella 25.a giornata di Serie A il Napoli

NAPOLI-SPAL

Dopo una doppia occasione di Insigne (destro fuori di poco e palo clamoroso) gli azzurri passano al 6': azione da applausi, con doppia triangolazione, conclusa da Allan che non sbaglia a tu per tu con Meret. L'estremo difensore 3' più tardi respinge d'istinto la conclusione ravvicinata di Callejon e svede sfilare non lontano dal palo il tiro di Koulibaly da fuori. Con il passare dei minuti la squadra di Sarri abbassa i ritmi ma resta padrona del campo rendensodi insidiosa con Mertens, il cui tiro a giro è deviato in tuffo da Meret, attento anche su Hamsik. Sul fronte opposto Reina non deve compiere alcun intervento fino al 43' quando non si lascia sorprendere da Antenucci (tentativo centrale).

BOLOGNA-SASSUOLO

I rossoblù assediano fin da subito gli ospiti: il diagonale di Di Francesco lambisce il palo e Consigli respinge con i piedi il tentativo di Destro. Il forcing dei padroni di casa produce i suoi frutti al 12' con il tocco di Poli da due passi sul tiro-cross dello scatenato Di Francesco. I neroverdi reagiscono furiosamente: Mirante si oppone con un grande intervento a Politano e blocca il pregevole colpo di tacco di Babacar. Per l'attaccante ex Fiorentina all'untamento con il gol è solo rinviato cisto che al 38' il senegalese insacca in pratica sulla linea dopo la 'sponda' di Acerbi. Gli ospiti potrebbero anche effettuare il sorpasso ma Duncan grazia Mirante (controllo sbagliato).

BENEVENTO-CROTONE

I sanniti vanno a un passo dall'1-0 dopo soli 2': il mancino di Coda viene respinto da Martella e Parigini di testa non riesce a inquadre la porta da posizione favorevole. L'undici di Zenga soffre ma alla prima occasione passa: Crociata deposita in rete all'11' sull'invito di Nalini dalla destra. Il gol non deprime i giallorossi: Viola chiama alla respinta Cordaz con un sinistro potente da fuori. Al 37' le streghe pareggiano: corner dello stesso Viola e prepotente stacco aereo di Sandro (che nons egnava in un campionato europeo da quasi tre anni). Prima del riposo occasione per Ceccherini: il difensore centrale spedisce alto su punizione di Ricci.