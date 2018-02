Serie A, Napoli-Spal 1-0: Sarri torna in vetta

Nella 25.a giornata di Serie A il Napoli batte 1-0 la Spal e torna in vetta alla classifica davanti alla Juventus: al San Paolo decide la rete realizzata da Allan al 6' Per gli azzurri si tratta della nona vittoria consecutiva in campionato: mai nella loro storia i campani erano riusciti a inanellare un simile filotto. Tre punti anche per Bologna e Benevento. I rossoblù superano 2-1 il Sassuolo al Dall'Ara: apre Poli, pareggia Babacar e Pulgar su punizione realizza il gol decisivo. Il Benevento infine batte 3-2 il Crotone al termine di un match emozionante: sono ora 11 le lunghezze di distanza proprio dal Crotone quartultimo.



NAPOLI-SPAL 1-0 Dopo una doppia occasione di Insigne (destro fuori di poco e palo clamoroso) gli azzurri passano al 6': azione da applausi, con doppia triangolazione, conclusa da Allan che non sbaglia davanti a Meret. L'estremo difensore 3' più tardi respinge d'istinto la conclusione ravvicinata di Callejon e svede sfilare non lontano dal palo il tiro di Koulibaly da fuori. Con il passare dei minuti e sotto una fitta pioggia la squadra di Sarri abbassa notevolmente i ritmi ma resta padrona del campo rendendosi insidiosa con Mertens, il cui tiro a giro è deviato in tuffo da Meret, attento anche su Hamsik. Sul fronte opposto Reina non deve compiere alcun intervento fino al 43' quando non si lascia sorprendere da Viviani (tentativo centrale).



Nella ripresa i campani, al piccolo trotto, cercano di chiudere i conti: Hamsik raddoppia di testa ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco sull'assist di Allan. Il capitano azzurro lascia in seguito spazio a Zielinski che ci prova subito senza fortuna (sinistro impreciso). Il Napoli insiste senza però trovare il colpo del ko: Albiol liscia da ottima posizione sugli sviluppi da corner mentre la punizione di Mertens sfiora il bersaglio grosso prima di un rasoterra velenoso di Insigne. Finisce 1-0.

BOLOGNA-SASSUOLO 2-1 I rossoblù assediano fin da subito gli ospiti: il diagonale di Di Francesco lambisce il palo e Consigli respinge con i piedi il tentativo di Destro. Il forcing dei padroni di casa produce i suoi frutti al 12' con il tocco di Poli da due passi sul tiro-cross dello scatenato Di Francesco. I neroverdi reagiscono furiosamente: Mirante si oppone a Politano e blocca il pregevole colpo di tacco di Babacar. Per l'attaccante ex Fiorentina l'appuntamento con il gol è solo rinviato visto che al 38' il senegalese insacca in pratica sulla linea dopo la 'sponda' di Acerbi. Gli ospiti potrebbero anche effettuare il sorpasso ma Duncan grazia Mirante (controllo sbagliato).



Nella ripresa, dopo una parata di Consigli sulla mezza acrobazia di Destro, il Sassuolo va vicino al sorpasso: lo scatenato Politano, padrone della fascia sinistra, viene chiuso provvidenziamente da Krafth. Il centravanti felsineo si prende quindi di nuovo la scena con una bella girata deviata da Lirola quel tanto che basta per far uscire la sfera dallo specchio della porta. A 5' dal termine il Sassuolo, dopo una chance per Mazzitelli (grande salvataggio di Mirante), resta in 10 per l'espulsione di Goldaniga (doppio giallo) e subisce la rete del 2-1: Pulgar con una punizione da urlo fa esplodere il Dall'Ara.