Serie A, Napoli solo al comando, la Sampdoria fa 5 su 5 in casa

Napoli solo al comando, la Samp fa 5 su 5 in casa, l'Atalanta conferma il mal di trasferta, la Spal vince lo scontro diretto col Genoa, il Crotone fa il colpaccio con la Fiorentina: ecco come sono andate le gare della domenica pomeriggio in Serie A.



Scorri le schede per i resoconti dettagliati

CROTONE-FIORENTINA 2-1 Colpaccio Crotone: il 2-1 alla Fiorentina regala ai calabresi un balzo importante in classifica. Una punizione di Pavlovic di poco fuori è il primo squillo di una partita che si mette presto sui binari favorevoli al Crotone. Dopo un destro a lato di Chiesa, infatti, i calabresi piazzano un incredibile uno-due tra il 17' e il 19': Trotta è il grande protagonista, prima con l'assist per il primo gol in Serie A di Budimir, poi con l'azione personale sul clamoroso errore in disimpegno di Astori che porta al raddoppio. Ed è sempre Trotta, al 24', ad andare vicinissimo al tris, di testa, su cross di Nalini. La Fiorentina sembra in bambola, ma prima dell'intervallo riapre la partita con il terzo gol consecutivo di Benassi, servito in area da Chiesa. Nella ripresa i viola vanno all'assalto, Pioli fa entrare Babacar al posto di Laurini e Chiesa colpisce una traversa. Ma il Crotone, che rischia su un colpo di testa di Simeone di poco a lato, riesce a resistere e a portare a casa una vittoria fondamentale.

NAPOLI-SASSUOLO 3-1 Napoli dieci e lode. Gli azzurri raggiungono cifra tonda nel numero di vittorie battendo 3-1 il Sassuolo e tornano da soli al comando dopo il temporaneo aggancio di Juve e Lazio. La squadra di Sarri parte forte, ma rischia su una punizione di Sensi che colpisce la traversa. Il Sassuolo reclama anche un rigore per un contrasto tra Allan e Cassata, ma poi piano piano si "consegna" agli avversari che ricominciano a macinare gioco, prima creando due occasioni con Insigne e una con Hamsik, poi sbloccando il risultato: Sensi perde una palla sanguinosa al limite dell'area, Allan gliela strappa e insacca solo davanti a Consigli. Il Napoli è padrone del campo, sfiora il raddoppio con Ghoulam che colpisce il palo, ma nel momento di totale controllo subisce il pari: cross di Politano dalla destra, colpo di testa vincente di Falcinelli, alla prima rete stagionale. Dura poco l'illusione neroverde: al 44' Callejon batte un corner sul primo palo, Insigne manca l'impatto col pallone, ma disturba l'intervento di Consigli che prova a respingere con i pugni e manda la sfera nella propria porta. Nella ripresa il Napoli prova a chiudere subito i conti e ci riesce con Mertens, che si fa trovare pronto sulla torre di Albiol. Gli azzurri, però, commettono l'errore di rilassarsi e rischiano di subire ancora gol, con Cassata che colpisce il palo. Nel finale, però, è il Napoli a sfiorare il poker col doppio palo di Zielinski.

SAMPDORIA-CHIEVO 4-1 Cinque su cinque: la Sampdoria non conosce ostacoli e a Marassi le vince tutte battendo anche il Chievo e consolidando il sesto posto in classifica, a +4 su Fiorentina e Milan e con una partita in meno. Sampdoria-Chievo è un inno allo spettacolo. I veneti partono meglio e vanno vicinissimi al gol, prima con Meggiorini, al debutto da titolare in campionato, poi con Bastien, servito ancora dall'attaccante, calcia alto. La gara è piena di occasioni e nel giro di 6 minuti il risultato cambia tre volte: al 20' il tiro di Quagliarella è deviato, la palla finisce sui piedi di Linetty che non sbaglia e sblocca il risultato; al 24' Cacciatore trova il pari di testa su punizione di Birsa; al 26' una meravigliosa punizione di Torreira sorprende Sorrentino. Il ritmo non cala, il Chievo sfiora il 2-2 ancora con Meggiorni, ma dietro è meno attento del solito e in contropiede subisce il tris di Zapata, ottimamente servito da Quagliarella. Nella ripresa arriva la doppietta di Torreira con un altro tiro da fuori.

SPAL-GENOA 1-0 La Spal (un punto nelle 8 partite precedenti) torna a vincere dopo due mesi battendo 1-0 il Genoa nello scontro salvezza. Inizio di gara scoppiettante: meno di 20 secondi e Antenucci prova il gran sinistro dalla distanza, Perin alza sopra la traversa. Alla prima azione pericolosissimo anche il Genoa: Lapadula colpisce di testa, Gomis respinge, Rigoni fallisce il tap-in. Le premesse sono ottime, il resto molto meno: i rossoblù danno l'impressione di poter essere più pericolosi con le iniziative di Taarabt e gli inserimenti di Rigoni e Bertolacci, ma la Spal non rischia più nulla, né davanti riesce a creare insidie a Perin. In apertura di ripresa la prima occasione è del Genoa: Taarabt potrebbe calciare, ma preferisce l'assist a Lapadula, fermato da un avversario. A trovare il gol, però, è la Spal: Paloschi appoggia per Antenucci, il rasoterra dal limite dell'attaccante batte Perin. Ed è quello che decide la partita.