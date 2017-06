Serie A, Napoli-Sampdoria 2-1: Tonelli decisivo al 95'

Il Napoli porta a casa l'anticipo della diciannovesima giornata di Serie A battendo in rimonta 2-1 la Sampdoria al San Paolo. Una vittoria soffertissima, che si materializza negli ultimo quarto d'oro della gara. A finire in copertina non sono i soliti noti, ma bensì Manolo Gabbiadini e Lorenzo Tonelli. L'attaccante, ormai sul piede di partenza, entra a partita in corso e realizza il pareggio, proprio come in occasione della sfida del Franchi contro la Fiorentina, mentre il difensore trova un gol da sogno allo scadere nel giorno del suo debutto con la maglia azzurra. Tre punti importantissima per Maurizio Sarri, che aggancia almeno temporaneamente la Roma al secondo posto. Umore completamante opposto in casa blucerchiata, soprattutto dopo l'espulsione molto contestata di Silvestre, arrivata al 60'.



NAPOLI-SAMPDORIA 2-1 (tabellino e cronaca)



La prima occasione del match capita sui piedi di Mertens al 5': la punizione del belga sfiora l'incrocio dei pali e si spegne a lato. Al 9' è Insigne a provare la conclusione dalla distanza, ma Puggioni si fa trovare pronto. Due minuti dopo Schick - preferito a Muriel da Giampaolo - scuote la Sampdoria con un mancino strozzato che non crea problemi a Reina. Non ha sorte migliore la demi-volée di Barreto al 17'. Il ritmo è alto e la partita si mantiene divertente. Al 26' Mertens scalda nuovamente le mani di Puggioni e, al 28', gli ospiti rispondono con Ricky Alvarez, che calcia di poco alto una punizione dal limite dell'area. Dopo essere andati a un passo dal gol, i blucerchiati trovano l'1-0 al 30', grazie a Schick che si libera di Chiriches sull'out di sinsitra, entra in area di rigore e mette in mezzo verso Quagliarella, Hysaj interviene in anticipo rendendosi però protagonista di una goffa autorete. La Samp gestisce il vantaggio con ordine e chiude il primo tempo in vantaggio.



Il Napoli entra in campo nella ripresa con l'intenzione di schiacciare gli avversari nella loro metà campo. Al 47' Hamsik crossa dalla sinistra, Regini respinge corto e Mertens spara alto da ottima posizione. Gli azzurri spingono e a si affidano alle botte dalla distanza di Hamsik, la mira dello slovacco però non è precisa. La squadra di Giampaolo si difende e appena può riparte in contropiede, come al 60' quando Muriel - subentrato a uno spento Quagliarella - si scatena sulla destra e serve al centro Schick, che colpisce a botta sicura, ma il suo tiro viene deviato in angolo da Hysaj. Sugli sviluppi del conseguente corner Reina anticipa Silvestre e, al momento del rinvio, dà l'impressione di venir ostacolato da Silvestre, già ammonito in precedenza. L'arbitro Di Bello estrae il secondo giallo ed espelle l'argentino provocando l'ira di Giampaolo in panchina. Molti dubbi sulla decisione del fischietto di Brindisi. In superiorità numerica i padroni di casa prendono coraggio e vanno vicino all'1-1 in due occasioni nel giro di due minuti: al 68' Mertens sfiora il palo dopo l'ottima sponda di Callejon e al 70', sempre il belga, spizza in area, ma Tonelli non arriva in tempo sul pallone.



Sarri inserisce Gabbiadini per Jorginho e proprio l'attaccante azzuro si fa subito vedere al 73' con un colpo di testa troppo centrale per fare male. Sul capovolgimento di fronte Muriel porta a spasso la difesa avversario e prova ad angolare col destro: Reina respinge in angolo. Dopo la paura, il Napoli centra il pareggio al 77' con Gabbiadini, che insacca a due passi dalla linea di porta sfruttando l'ottimo assist di Callejon. Il Napoli ci crede e, tra l'85' e 87', Puggioni è costretto a due interventi prodigiosi, prima su Gabbiadini e poi su Hamsik, per salvare il risultato. La Samp pensa ormai di aver portato a casa il pareggio, ma al 95' Strinic, dopo aver sfruttato un rimpallo, si libera sulla sinistra e scarica al centro per Tonelli, che impatto di prima con il piatto e realizza il suo primo gol con la maglia del Napoli nel giorno del suo esordio al San Paolo regalando tre punti insperati alla squadra di Sarri.