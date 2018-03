Serie A, Napoli-Roma 2-4: Sarri crolla al San Paolo

Scossone scudetto e Champions League. Il Napoli crolla 4-2 al San Paolo contro la Roma e apre la strada al sorpasso virtuale della Juventus in testa alla classifica. I bianconeri restano a un punto di distanza dal primo posto ma con una partita in meno (recupero con l'Atalanta il 14 marzo alle 18). Anche se nulla è del tutto perduto la corsa verso il tricolore si complica terribilmente per il club di De Laurentiis proprio nel momento decisivo della stagione e nella settimana che porta all'insidiosa trasferta a San Siro con l'Inter. I demeriti del Napoli (soprattutto nel reparto arretrato) sono evidenti al pari dei meriti di una Roma schierata in maniera tatticamente perfetta da Di Francesco. La Lupa ritrova un sontuoso Dzeko, determinante sottoporta e a livello di presenza in attacco come in autunno, e ringrazia Alisson, autore di parate da applausi che hanno tenuto in piedi nei momenti difficili del match i capitolini, di nuovo terzi in classifica. Le rivali nella corsa Champions sono avvisate.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Grandi emozioni fin dall'avvio. Dopo un'occasione fallita da Perotti gli azzurri passano: assist di Mario Rui e destro vincente di prima intenzione di Insigne, che approfitta dello spazio lasciatogli dalla retroguardia giallorossa. La gioia dei padroni di casa dura solo 1': Under, con la decisiva deviazione di Mario Rui, beffa Reina su verticalizzazione di Nainggolan. Subìto il pari, la squadra di Sarri ricomincia a macinare gioco: Alisson si oppone miracolosamente alla conclusione ravvicinata dello scatenato Insigne (spendida azione Jorginho-Callejon) e respinge la botta da lontano dello stesso numero 24. Nel momento di maggior pressione dei campani la Roma gela il San Paolo al 26': Dzeko salta più in alto di Albiol e batte Reina sfruttando il traversone di Florenzi. In svantaggio il Napoli si getta in avanti: i capitolini si difendono in maniera compatta, e con linee strettissime tra i reparti, pur concedendo due chance importanti a Mertens e Insigne.



Nella ripresa la 'sceneggiatura' resta pressoché la stessa. I partenopei aumentano la pressione ma vanno a sbattere ancora su un grande Alisson, vincitore nell'ennesimo duello con Insigne, che sfiora poi il 2-2 con uno splendido destro a giro. Per cercare di aggiustare la gara Sarri inserisce Hamsik, in non perfette condizioni e inizialmente in panchina causa influenza. Il forcing azzurro diminuisce però d'intensità con il passare dei minuti e la manovara diventa più prevedibile agevolando la fase difensiva dei capitolini. Al 73' le speranze di rimonta della capolista vengono spente da Dzeko: il bosniaco non lascia scampo a Reina grazie a un mancino da urlo che si infila all'angolino. Il portiere spagnolo viene battuto nuovamente 6' più tardi: sciagurato colpo di tacco di Mario Rui in area di rigore e tap-in di Perotti. Utile solo per le statistiche il gol di Mertens nel recupero.