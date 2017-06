Serie A, Napoli-Roma 1-3: Dzeko e Salah stendono gli azzurri

L’antiJuve è la Roma. La squadra di Spalletti, trascinata da un grande Dzeko, espugna il San Paolo con un autoritario 3-1 e si lancia all’inseguimento dei bianconeri. Nel finale di un bellissimo primo tempo un errore di Koulibaly mette Dzeko nelle condizioni di sbloccare la gara, il bosniaco si ripete al 10’ della ripresa di testa, poi lo stesso difensore senegalese riapre i giochi di testa, ma nel finale Salah scappa in contropiede e chiude i conti.

Tutto confermato per Sarri, che lancia Gabbiadini al centro del tridente con Insigne e Callejon e schiera Maksimovic centrale al posto dell’infortunato Albiol. Spalletti invece deve rinunciare a Bruno Peres e Strootman ko, arretra Florenzi sulla linea a 4, lancia Paredes in cabina di regia con il supporto di De Rossi e recupera l’acciaccato Nainggolan.

Come da aspettative l’inizio è molto vivace, il Napoli prende subito il possesso del centrocampo e la Roma si chiude pronta a scatenarsi in ripartenza. Dopo 3 minuti Insigne mette i brividi ai giallorossi su punizione, risponde Dzeko con un destro alto da dentro l’area, poi occasione per Callejon che non approfitta di una leggerezza di Juan Jesus; il tutto in meno di 10 minuti. La Roma cerca spesso la verticale su Dzeko (provvidenziale Koulibaly su di lui), mentre il Napoli è pericoloso soprattutto a destra, dove Juan Jesus soffre le incursioni di Callejon. A metà primo tempo prima occasione per Gabbiadini, che manca il pallone per un soffio a tu per tu con Szczesny, risponde Perotti con un destro a giro che lascia il San Paolo col fiato sospeso.

Il Napoli fa possesso palla e costringe la Roma sulla difensiva, i giallorossi soffrono quando gli azzurri attaccano in massa come al 25’, quando Manolas salva prima su Callejon e poi su Insigne. Non c’è un attimo di sosta, Hamsik sfiora il gol ma Fazio gli dice di no, sul ribaltamento di fronte Salah mette Dzeko davanti a Reina, ma il portiere spagnolo anticipa il bosniaco. Complice anche il grande caldo, negli ultimi minuti il ritmo si abbassa leggermente, ma quando sembra che le squadre si accontentino di andare al riposo sullo 0-0 ecco la frittata di Koulibaly che gela il San Paolo: il difensore perde un pallone sanguinoso sulla linea di fondo, Salah mette in mezzo dove Dzeko di destro non può sbagliare. A sorpresa Roma avanti col primo gol in trasferta del suo bomber.

La ripresa inizia con gli stessi 22 uomini in campo, ma con una Roma più autoritaria e ordinata che tiene maggiormente il possesso del pallone e copre meglio il campo. Il Napoli ha fretta di trovare il gol del pareggio e prova più spesso la verticalizzazione, ma Gabbiadini non ha la stessa capacità di attaccare le profondità che ha Milik e le occasioni scarseggiano. Dopo dieci minuti nella ripresa punizione dal limite per la Roma (molto contestata, ammonito anche Mertens dalla panchina), Perotti la pennella sulla testa di Dzeko, che senza saltare sormonta Hysaj e segna la sua doppietta personale che lo porta sul trono dei cannonieri del campionato con 7 reti.

Sarri toglie un deludente Gabbiadini per Mertens e due minuti dopo il Napoli trova il gol grazie a Koulibaly, che si fa perdonare l’errore del primo tempo, svetta di testa su corner, riapre la partita e trasforma il San Paolo in una bolgia. Il Napoli spinge alla ricerca del pareggio, protesta per un fallo di Juan Jesus che sarebbe stato il secondo giallo e mette i brividi alla Roma con i cross di Hysaj e Ghoulam. Senza Gabbiadini il tridente azzurro punge di più, Juan Jesus è bravo a salvare su Callejon prima di lasciare il campo stremato (al suo posto Emerson). Il Napoli spinge alla ricerca del pari e offre il fianco alle micidiali ripartenze della Roma, che a 10’ dal termine chiude la partita con un contropiede di Salah, bravissimo a chiudere sul secondo palo. Gli azzurri non mollano, reclamano un rigore per (presunto) fallo su Mertens, sfiorano la rete con Jorginho e poi rischiano di capitolare su un contropiede di El Shaarawy. Non c’è più tempo, la Roma espugna il San Paolo e si candida ad essere la principale anti-Juve, per il Napoli invece secondo ko consecutivo dopo quello di Bergamo.