Serie A: Napoli ok con super Hamsik, perde ancora l'Inter

Nelle partite delle 15 della 18.a giornata di serie A il Napoli deve rimontare due volte la Sampdoria ma alla fine ha la meglio grazie al 116° gol azzurro di Hamsik (superato Maradona) e sale momentaneamente a +4 sulla Juventus. Si ferma ancora l'Inter, sconfitta dal Sassuolo con il gol di Falcinelli e il rigore sbagliato da Icardi mentre l'Udinese cala il poker al Verona, la Spal recupera il Torino sul 2-2 e il Genoa esulta al 92' sul Benevento.

NAPOLI-SAMPDORIA 3-2 San Paolo gelato dopo soli due minuti grazie alla splendida punizione di Ramirez che però sorprende Reina, il Napoli si mette subito a testa bassa e rimette il risultato in carreggiata al quarto d'ora: Mertens crossa e trova Callejon, Viviano si supera ma sulla ribattuta arriva Allan. La Samp non si arrende e va di nuovo in vantaggio, fallo in area di Hysaj su Ramirez che il rigore di Quagliarella trasforma nell'1-2 (l'ex del giorno non esulta e al cambio nella ripresa viene per la prima volta applaudito dallo stadio). Tra il 33' e il 39' Insigne al volo e Hamsik, entrambi su assist di Mertens, ribaltano fino al 3-2. Nel finale espulso Mario Rui.

SASSUOLO-INTER 1-0 Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, decisiva la rete di Falcinelli poco dopo la mezz'ora: azione solitaria di Politano sulla destra, Brozovic lo lascia crossare, Handanovic non esce, e l'attaccante neroverde insacca di testa facendosi anche male contro il palo. In apertura di ripresa i nerazzurri avrebbero l'occasione per pareggiare: fallo di mano di Acerbi sul cross di Cancelo ma Icardi si fa parare il rigore da Consigli. Nel finale Spalletti perde D'Ambrosio (probabile distorsione al ginocchio) e mette una difesa a tre Cancelo-Skriniar-Dalbert ma è il Sassuolo in conropiede ad andare vicino al raddoppio.

SPAL-TORINO 2-2 Le due squadre si dividono un punto ma alla fine va meglio ai padroni di casa visto che i granata chiudono il primo tempo in vantaggio: dopo 17 secondi, gol più veloce della stagione con quello di Zapata (Samp) a settembre proprio contro il Torino, sblocca al volo Iago Falque su cross di Molinaro. Il raddoppio al decimo minuto ancora con lo spagnolo dopo respinta di Gomis sul tiro di Baselli. Ma la Spal non si arrende e recupera: al 42' grandissima punizione di Viviani e al 68' rigore di Antenucci per fallo di De Silvestri su Grassi (con conferma del Var). Grandissima occasione nel finale per Belotti ma finisce 2-2.

UDINESE-VERONA 4-0 Vola Massimo Oddo, ora Pecchia è seriamente a rischio. È il pomeriggio di Barak che segna altri due gol in campionato: al 28' sblocca il match su girata di sinistro e al 68' raccoglie al meglio la sponda di Lasagna. Il centrocampista ceco, venti minuti prima, aveva anche ispirato il raddoppio friulano con Widmer che insacca dopo le due parate di Nicolas. Alla Dacia Arena arriva pure il quarto gol nel finale, gran sinistro di Lasagna che sbatte sulla traversa e batte ancora una volta il portiere gialloblù.