Serie A, Napoli-Milan 3-2: rimonta azzurra con Zielinski e Mertens

Una rimonta da urlo. Il Napoli supera 3-2 il Milan, dopo essere stato sotto 2-0, e risponde alla Juventus agganciando i bianconeri in vetta a quota 6 punti e cancellando tutti i dubbi del precampionato. Ancelotti si ritrova così a punteggio pieno dopo due giornate nonostante un calendario a dir poco complicato e lancia un primo e importante (anche se siamo solo al 25 agosto) segnale in chiave scudetto. Zielinski e Allan sono gli uomini copertina della serata: il polacco con una doppietta agguanta i rivali mentre il brasiliano trascina i suoi con una prestazione a dir poco superba (da rivedere invece Hamsik). Non va naturalmente dimenticato (oltre a Insigne) Mertens, autore della rete del successo: il belga ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, di poter essere determinante anche subentrando a gara in corso.



E il Milan? Esce a testa alta dalla sfida con i vicecampioni d'Italia anche se le modalità del ko fanno male, anzi malissimo. Per 55 minuti la squadra rossonera ha tenuto bene il campo con maturità tattica, ma una volta incassato il 2-1 si è sciolta come neve al sole mostrando alcuni limiti più dal punto di vista caratteriale (non è bastato Higuain) che tecnico. Gattuso alla vigilia aveva detto che ai suoi serve ancora tempo e il campo gli ha dato chiaramente ragione: la rosa è sicuramente più forte di quella dello scorso anno e tuttavia una buona campagna acquisti (anche se a centrocampo sembra mancare qualcosa...) in breve tempo non può cancellare i problemi (e le ingenuità) già evidenziati nello scorso campionato. Venerdì a San Siro contro la Roma la possiblità di dimenticare questa prima cocente delusione.



LA PARTITA

Gli azzurri partono forte (pressing a tutto campo) e si rendono subito pericolosi con Allan che spreca da buona posizione calciando troppo debolmente. L'undici di Gattuso sembra in difficoltà ma al quarto d'ora passano: lancio di Suso, sponda aerea di Borini e splendida sforbiciata di Bonaventura a non lasciare scampo a Ospina (preferito a Karnezis). I padroni di casa subiscono il colpo e rischiano ancora su un'iniziativa dello stesso Bonaventura (Musacchio spaventa la difesa rivale) prima di gettarsi nuovamente in avanti. La formazione di Ancelotti pecca però di lucidità ed energia sulla trequarti andando spesso a sbattere contro un Milan molto ordinato: i rossoneri concedono solo una chance a Callejon (destro pericoloso) e a Milik (sinistro deviato in corner da Donnarumma).



La ripresa si apre con il raddoppio del Milan al termine di una pregevole azione manovrata: Calabria, servito da Suso, gela con un diagonale di destro il San Paolo al 49' (per il terzino rete numero 2 dopo quella realizzata all'Olimpico contro la Roma lo scorso 26 febbraio). Partita chiusa? Macché. Soltanto 6' più tardi, complice una dormita di Biglia (in seguito sostituito da Bakayoko), la rasoiata mancina di Zielinski beffa Donnarumma.



Il Napoli riprende così coraggio schiacciando gli avversari e andando a un passo dal pareggio con Insigne, il cui destro si spegne vicinissimo al palo, al pari del tentativo dello scatenato Zielinski. La doppietta del centrocampista polacco è soltanto rinviata perché al 67' l'ex Empoli con un destro al volo dopo una respinta di Donnarumma riporta il risultato in parità. Le emozioni non sono finite: all'80' Mertens ribalta i conti appoggiando da due passi su assist dell'onnipresente Allan e sfruttando una rivedibile disposizione della difesa milanista, forse disorientata dal cambio di modulo del Napoli (dal 4-3-3 al 4-2-3-1). È il gol partita: prima del triplice fischio spazio all'ultima occasione con Insigne stoppato da Donnarumma.

L'ABBRACCIO TRA ANCELOTTI E GATTUSO PRIMA E DOPO IL MATCH