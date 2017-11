Serie A, Napoli-Milan 2-1: Insigne e Zielinski piegano Montella

Il Napoli riparte. Dopo lo 0-0 sul campo del Chievo due settimane fa (prima della sosta per le Nazionali) gli azzurri battono 2-1 il Milan e mettono pressioni alle rivali scudetto. Contro i rossoneri la squadra di Sarri non si è espressa al meglio delle sue potenzialità (si sono viste gare giocate molto meglio dai partenopei) e tuttavia non ha dovuto faticare più di tanto per vincere, trascinata da un super Insigne che ha smaltito e superato la delusione per l'esclusione da parte di Ventura in Italia-Svezia. D'altra parte il Napoli non ha rischiato praticamente nulla nell'arco dei 90' e qui veniamo all'ormai endemico problema del Milan, ovvero l'incapacità di creare occasioni da gol, di tirare con una certa pericolosità in porta. L'identità evocata da Montella alla viglia evidentemente non c'è e i numeri cominciano davvero a preoccupare: 6 sconfitte in 13 giornate, falliti tutti gli appuntamenti contro le big. A dispetto delle dichiarazioni necessariamente ottimistiche, sperare in una rimonta Champions pare utopico. Meglio concentrare le forze sull'Europa League, anche se con simili prestazioni i rossoneri difficilmente potranno fare strada fuori dai confini nazionali.



NAPOLI-MILAN 2-1 (Qui cronaca e tabellino)



Montella prova a imbrigliare il Napoli con un 3-4-2-1 molto elastico (3-5-1-1 in fase difensiva) con Locatelli alla stessa altezza di Suso e Montolivo ulteriore diga davanti alla retroguardia: per buoni tratti del primo tempo i rossoneri riescono a limitare la capolista, la cui manovra è meno ariosa del solito e decisamente più lenta. Nonostante la densità avversaria sulla mediana gli azzurri si presentano comunque dalle parti di Donnrumma, chiamato alla respinta sul colpo di testa di Callejon e 'graziato' da Allan (destro strozzato).



Al 34' il portiere milanista è costretto a capitolare: Insigne elude la tattica del fuorigioco su lancio di Jorginho e non sbaglia di destro facendo esplodere il San Paolo. In un primo momento la rete viene annullata per offside dal guardalinee Crispo ma Doveri convalida (Romagnoli tiene in gioco l'attaccante esterno) grazie all'intervento del Var. Il gol galvanizza i campani e spegne il Diavolo: Insigne spadroneggia sulla fascia e sfiora il raddoppio con un gran tiro a giro (Donnarumma devia in corner).



In avvio di ripresa Mertens spreca davanti a Donnarumma calciando centralmente e Hamsik impegna di sinistro l'estremo difensore rivale. E il Milan? Anche con le due punte (André Silva al posto dell'infortunato Suso) attua un lungo ma improduttivo possesso palla che non porta mai a conclusioni verso Reina, praticamente inoperoso. La partita scorre così fino al 73' quando Zielinski sorprende il reparto arretrato rossonero e sigla il 2-0 capitalizzando il massimo lo spendido passaggio di Mertens. La sfida si chiude qui: inutile in pieno recupero il gran gol di Romagnoli (sinistro da fuori).