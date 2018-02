Serie A, Napoli-Lazio 4-1: rimonta e controsorpasso

Nonostante un primo tempo incolore, arriva la risposta del Napoli alla Juventus: battuta la Lazio in rimonta come all'andata, il 4-1 del San Paolo significa controsorpasso in vetta alla classifica e di nuovo +1 sui bianconeri dopo 24 giornate di campionato. Maurizio Sarri fa 100 panchine in serie A con il Napoli trovando la 71.ma vittoria (con 18 pareggi e 11 sconfitte) ma deve festeggiare lontano dal campo visto che viene allontanato a fine primo tempo per le proteste dopo una sbracciata di Milinkovic-Savic su Callejon. Per la Lazio terza sconfitta di fila, terzo posto a rischio e ancora un blackout al rientro dagli spogliatoi.



Un epilogo quasi inaspettato dopo i primi 45 minuti, con la Lazio che va subito in vantaggio con de Vrij in veste di bomber, bravo a trovare spazio tra Tonelli (titolare visti i problemi di Chiriches e Albiol) e Hysaj e a battere Reina piantato sulla linea. I biancocelesti certificano il vantaggio con buona organizzazione e tranquillità ma l'unico svarione difensivo del primo tempo costa caro: Jorginho inventa, Callejon segna.



Il pareggio trovato in extremis e il cambio Hamsik-Zielinski (problema alla schiena per il capitano) capovolgono motivazioni e match: tra il 54' e il 56' i padroni di casa prendono il largo con l'autorete del già negativo Wallace e la fortuita deviazione di Zielinski sul tiro di Mario Rui. Il San Paolo ruggisce, il Napoli produce spettacolo e arriva anche il timbro di Mertens, tocco felpato sul bel filtrante di Zielinski.