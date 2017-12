Serie A, Napoli-Juventus 0-1: Higuain stende Sarri

Il ruggito della Juventus. I bianconeri vincono 1-0 al San Paolo interrompendo la striscia di imbattibilità del Napoli in campionato (26 partite, l'ultimo ko prima di oggi risaliva allo scorso 25 febbraio contro l'Atalanta) e si portano a un solo punto dalla vetta. Altro che squadra sazia e pronta ad abdicare: la formazione di Allegri dimostra di essere solida, tosta e muscolare ma anche ricca di qualità e decisa insomma a difendere il tricolore con le unghie e con i denti. Contro il tanto (giustamente) decantato gruppo di Sarri, il tecnico livornese ha azzeccato tutte le mosse tattiche blindando le fasce con Douglas Costa e Matuidi e imbrigliando gli esterni azzurri oltre che la mediana: il cambio di modulo è risultato alla fine determinante.



Per il Napoli si tratta di una brutta battuta d'arresto dal punto di vista della classifica (domenica l'Inter può volare al primo posto) e soprattutto da quello del morale perché esce in parte ridimensionato dallo scontro diretto con chi ha dominato in italia negli ultimi sei anni. Gli azzurri sono apparsi stanchi (come sette giorni fa a Udine) e quasi impotenti di fronte alla compattezza rivale contro la quale non hanno saputo variare il loro modo di giocare trovando alternative valide e in grado di sorprendere. Urge correre in fretta ai ripari: la concorrenza è numerosa e spietata.



LA PARTITA

L'uomo più atteso, il più temuto e "odiato" dal San Paolo è il grande protagonista dei minuti iniziali. Gonzalo Higuain (in dubbio per l'operazione alla mano sinistra) sfiora il vantaggio su invito di Douglas Costa (chiusura in uscita di Reina) e sblocca il match al 13' ammutolendo il San Paolo. In azione di ripartenza il centravanti argentino sfrutta lo splendido assist di Dybala e non sbaglia dopo un grande controllo a seguire. Gli azzurri cercano di rispondere con il loro proverbiale pressing alto e tuttavia la squadra di Allegri, schierata con il 4-4-1-1, non si scompone e dà sempre la sensazione di essere letale tra le linee. Il Napoli rischia il colpo del ko (Benatia spara alle stelle da buona posizione), quindi alza sensibilmente i ritmi ma si rende pericoloso solo grazie a un 'regalo' di Chiellini: Buffon respinge in corner il destro di Insigne e si oppone anche al successivo colpo di testa dell'esterno d'attacco. Un altro disimpegno errato, questa volta di Albiol, spiana la strada a Dybala: la Joya spreca calciando in curva.



In avvio di ripresa i padroni di casa premono sull'acceleratore schiacciando gli avversari, incapaci di uscire dalla propria metà campo: Callejon mette i brividi a Buffon con un destro velenoso da fuori. E' l'unica vera chance perché i Campioni d'Italia (con un baricentro molto basso) fanno un'incredibile densità chiudendo tutti i varchi: il possesso palla dei partenopei, per la verità molto lento e articolato, viene così neutralizzato e reso inoffensiva. Al contrario, quando riesce ad affondare, la Vecchia Signora va a un passo dal 2-0: Reina è miracoloso nel deviare il sinistro a botta sicura di Matuidi (cross di Pjanic). Su un capovolgimento di fronte il sinistro di Insigne lambisce il palo: è l'ultima giocata del numero 24, costretto a uscire per un problema muscolare e sostituito da Ounas. Il Napoli con la forza della disperazione si getta in avanti senza creare però occasioni fino al triplice fischio.