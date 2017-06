Serie A, Napoli-Juve ad Orsato: con lui zero polemiche

Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Napoli-Juventus: la gara più difficile della 30ª giornata di Serie A è stata dunque assegnata al fischietto di Schio che l'anno scorso diresse entrambi gli scontri diretti tra le due squadre, finiti con una vittoria per parte. Al San Paolo gli azzurri vinsero 2-1 con reti di Insigne e Higuain (Lemina accorciò le distanze), allo Stadium il gol di Zaza nel finale valse il sorpasso scudetto dei bianconeri: in entrambi i casi zero errori e zero polemiche. Per Orsato un compito difficile, con il rischio di alta tensione per il ritorno del Pipita a Napoli e per le polemiche della sfida d'andata di Coppa Italia: per lui sarà la sesta volta che arbitrerà una gara tra le due grandi rivali.



Queste tutte le designazioni della 30ª giornata di Serie A:



Chievo-Crotone (Calvarese di Teramo)

Fiorentina-Bologna (Doveri di Roma)

Genoa-Atalanta (Gavilucci di Latina)

Inter-Sampdoria (Celi di Bari)

Napoli-Juventus (Orsato di Schio)

Palermo-Cagliari (Valeri di Roma)

Pescara-Milan (Mazzoleni di Bergamo)

Roma-Empoli (Massa di Imperia)

Sassuolo-Lazio (Giacomelli di Trieste)

Torino-Udinese (Ghersini di Genova)