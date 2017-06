Serie A, Napoli-Juve 1-1: Khedira-Hamsik, Allegri resiste a Sarri

Napoli-Juventus 1-1 (tabellino, cronaca, classifica)



Alla fine di Napoli-Juve sono contenti un po' tutti o, chissà, forse nessuno: l'1-1 del San Paolo premia la capacità di soffrire e di fare gruppo dei bianconeri, gli azzurri escono dal campo con la consapevolezza che nella singola partita possono far male a chiunque, seppur con il rammarico che ancora una volta, alla terza sfida stagionale, non sono riusciti a battere la Juve. È contenta, probabilmente, anche la Roma: a -6 dalla Juve resta qualche residua speranza di rimonta, a +4 sul Napoli il secondo posto sembra più in cassaforte considerando anche il vantaggio negli scontri diretti. Higuain lo sarà un po' meno: al San Paolo, a parte una bella giocata, non lascia il segno. Ma il dispetto agli ex lo aveva già fatto allo Stadium.



Un po' per l'emergenza, un po' per scelta, Allegri si è giocato il big match con una formazione inedita. Con Dybala ancora acciaccato, ha tenuto fuori Cuadrado e Alex Sandro, schierando Lemina a destra nel 4-2-3-1, avanzando Pjanic nel ruolo di trequartista e rischiando comunque Mandzukic, non al meglio, a sinistra. Il gol che apre la partita è un piccolo capolavoro: Khedira recupera palla sulla respinta della difesa avversaria, avanza e chiede l'uno-due a Pjanic, poi sull'assist del bosniaco infila Rafael (sostituto dell'infortunato Reina) di destro. Tutto in pochissimi metri, due contro cinque, a difesa schierata: alta, altissima qualità. Il Napoli protesta per una spinta di Higuain ad Albiol a inizio azione, ma il fallo non c'è.



È il 7', piano piano la squadra di Sarri prende in mano le redini del gioco e mette in difficoltà i bianconeri tenendo il baricentro costantemente alto, ma senza mai creare grandi pericoli. La Juve, una volta avanti, lascia volentieri l'iniziativa ai rivali, con Lemina a destra e Mandzukic a sinistra che restano in costante ripiegamento difensivo per aiutare Lichtsteiner e Asamoah: Buffon, di fatto, non deve mai intervenire, se non su un tiro centrale di Mertens. Le occasioni migliori, in realtà, le ha Hamsik, che mette in mostra due tiracci inguardabili, mentre nel finale è Insigne a sfiorare il pari dopo una bella azione personale.



Il demerito della Juve è quello di non fiutare il pericolo: nella ripresa l'atteggiamento dei bianconeri non cambia e alla lunga il gioco degli azzurri paga. Prima è Insigne a sfiorare di nuovo il gran gol, poi ne viene annullato giustamente uno Callejon per fuorigioco sul tiro di Mertens respinto da Buffon, infine è Hamsik a segnarne uno valido sul pregevole assist dello stesso Mertens. Ed è sempre il belga, un paio di minuti dopo, a colpire il palo da posizione quasi impossibile dopo un clamoroso svarione della difesa bianconera. Juve alle corde, dunque. Ma mai in bambola. Col passare dei minuti la furia azzurra si attenua, Allegri inserisce prima Cuadrado e poi Dybala e con una formazione più logica porta a casa il pari senza altri grossi rischi: il Napoli resta a -10, scivola a -4 dalla Roma e mercoledì in Coppa Italia avrà un'altra chance per far sognare la sua gente provando la remuntada dopo il 3-1 dello Stadium. Ma sarà comunque durissima...