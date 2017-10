Serie A, Napoli-Inter 0-0: gli azzurri sbattono su Handanovic

Tutto come prima. Nessuna fuga e nessun sorpasso in testa alla classifica. Il Napoli resta al primo posto con due punti di vantaggio sull'Inter dopo lo 0-0 del San Paolo che interrompe la striscia di otto vittorie consecutive della formazione di Sarri in questo campionato. Il pari finale fa sorridere di più Spalletti perché esce da imbattuto al San Paolo e perché la sua squadra supera pienamente l'esame di matrurità, dimostrando davvero di poter lottare ad armi pari con tutte (il tecnico lo aveva detto nella conferenza stampa della vigilia). I nerazzurri sono un gruppo tosto in grado di creare parecchi fastidi a chiunque: il Napoli ha avuto le occasioni per fare bottino pieno ma non ha potuto mettere in scena la consueta Grande Bellezza: la disposizione tattica interista e uno strepitoso Handanovic hanno scombinato i piani dei campani, reduci dalle fatiche con il Manchester City. Il risultato finale lascia dunque invariate le distanze certficando però che il Biscione può legittimamente aspirare allo scudetto. Del resto due precedenti incoraggiano i tifosi di entrambe le squadre: lo 0-0 su questo campo si è verificato nel 1986-87 (tricolore al Napoli) e nel 2009/10 (tricolore all'Inter)...



NAPOLI-INTER 0-0 (qui cronaca e tabellino)



Gli azzurri mettono in campo le loro armi migliori: pressing alto, triangolazioni, inserimenti in velocità e sovrapposizioni sugli esterni. Da una di queste nasce al 20' la prima grande occasione: Handanovic respinge il destro di Callejon e poi è miracoloso sul tap-in ravvicinato di Insigne. L'Inter prova a chiudere tutti gli spazi giocando compatta con le linee di difesa e centrocampo molto vicine, e tuttavia gli azzurri trovano il modo di superarle: Hamsik taglia per Insigne che sbuca alle spalle di D'Ambrosio ma spreca di testa da due passi. Funziona molto bene invece la marcatura a uomo di Borja Valero su Jorginho: il mediano azzurro tocca pochi palloni rispetto al solito e con il passare dei minuti la manovra della squadra di Sarri in parte ne risente. Lo spagnolo ex Fiorentina è perfetto in fase difensiva e nel finale di prima frazione costringe Reina alla deviazione in corner.



Nella ripresa gli ospiti vanno subito a un passo dal vantaggio: Vecino avvia e conclude un'azione evitando Reina ma trovando il decisivo salvataggio di Albiol sulla linea. Gli spallettiani prendono coraggio, alzano il baricentro e chiudono tutti i varchi agli avversari, costretti ad affidarsi molto di più alle fiammate dei singoli (Insigne spaventa Handanovic con un tiro a giro) piuttosto che al consueto gioco corale: il lungo possesso palla risulta sterile. Il tridente azzurro però sbatte quasi sempre contro la retroguardia interista con il solito Skriniar sugli scudi. Per cercare di scardinare il fortino interista Sarri richiama in panchina Hamsik per Zielinski mentre sul fronte opposto lo stanco Borja Valero lascia spazio a Joao Mario. L'Inter si difende ma in contropiede dà sempre la sensazione di essere pericolosa, in particolare sul lato destro, dove Insigne (sostituito nel finale da Ounas) fatica a coprire per le non perfette condizioni fisiche dopo l'infortunio in Champions. Negli ultimi minuti sale ancora in cattedra Handanovic: l'estremo difensore nerazzurro sbarra la strada a Zielinski e Mertens. Finisce 0-0.

NAPOLI-INTER: LE STATISTICHE

- Erano 76 partite di campionato che l'Inter non faceva 0-0: ultima volta Inter-Juventus dell'ottobre 2015. Il Napoli invece non faceva 0-0 in Serie A da 41 partite: Genoa-Napoli del settembre 2016.

- Napoli e Inter rimangono le uniche due uniche squadre imbattute in questo campionato.

- Nessun gol per l’Inter negli ultimi due incroci di Serie A col Napoli, era dal 1994 che i nerazzurri non restavano senza segnare per almeno tre partite consecutive di campionato giocate contro i partenopei.

- Solo due tiri nello specchio per l'Inter, mai cosí pochi in un match di questo campionato.

- Era dal 2007/08 che l'Inter non riusciva a rimanere imbattuta nelle prime nove giornate di campionato. Era invece dal 1989/90 che il Napoli non riusciva a rimanere imbattuto nelle prime nove giornate di campionato.

- Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio hanno vinto entrambi 4 contrasti nel match: primato nella partita e anche per un singolo giocatore dell'Inter in un singolo match di questo campionato.