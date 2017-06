Serie A, Napoli-Genoa 2-0: ora testa al Real Madrid

Primi venticinque minuti sonnolenti, finale di primo tempo propositivo e inizio ripresa in forma quasi smagliante e finale in controllo: è un Napoli in crescendo quello che batte 2-0 il Genoa al San Paolo nell'anticipo della ventiquattresima giornata di serie A, supera la Roma (impegnata domenica a Crotone) in classfica e può concentrarsi al meglio in vista della supersfida di Champions League contro il Real Madrid (mercoledì 15 al Bernabeu con diretta esclusiva alle 20:45 su Premium Sport HD).



I ritmi alti dei rossoblù durano poco, quasi un terzo di partita, ma mettono in difficoltà centrocampo e retroguardia azzurra con Simeone bravo a scappare in profondità un paio di volte a un ancora impacciato Koulibaly, reduce dalla Coppa d'Africa, rovinando comunque poco l'armonia di Reina. Anche la sfortuna colpisce Juric, che deve rinunciare per infortunio prima a Gentiletti e poi a Veloso, e quando la spia della riserva si accende, il Napoli prende confidenza e campo anche se non la sblocca prima della ripresa.



La variabile impazzita ha il "solito" nome di Mertens, è il belga a spezzare le maglie della difesa del Genoa in entrambe le occasioni dei gol.Al 50' la sua incursione porta al tiro dal limite Zielinski, che segna il terzo gol (oltre a 5 assist) nelle ultime dieci presenze in campionato mentre al 68' il belga brucia Burdisso e serve Giaccherini che bagna l'esordio da titolare nel Napoli con una rete (l'ultima che l'esterno aveva segnato in A era stata proprio contro il Genoa). I rossoblù si fanno vedere solo con un tiro da fuori di Hiljemark, che Reina para senza incertezze, mentre Taarabt entra e si mette a giocare al "tutti contro tutti" perdendo miseramente.



A quel punto Sarri - al tredicesimo match consecutivo in campionato senza sconfitte - inizia a pensare al Real, fa entrare Rog, Allan e Pavoletti (ordinando di abbassare i ritmi, rinunciando al recupero palla aggressivo di inizio secondo tempo per una circolazione palla più orizzontale e meno dispendiosa. C'è ancora tempo per Lamanna di togliere dal sette la punizione mancina di Ghoulam ed evitare il tris, anche se non l'ottava partita consecutiva dei genoani senza vittorie (due pari, sei ko).