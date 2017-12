Serie A, Napoli-Fiorentina 0-0: Sarri manca il sorpasso all'Inter

Nella 16.ma giornata di Serie A il Napoli non va oltre lo 0-0 contro la Fiorentina al San Paolo e manca il sorpasso all'Inter in vetta alla classifica (i nerazzurri restano a +1). Dopo un primo tempo deludente la squadra di Sarri va all'assalto nella ripresa senza trovare la via del gol: Zielinski va a sbattere sul palo e Mertens calcia addosso a Sportiello sprecando una clamorosa occasione.



Termina in parità (2-2) anche la sfida tra Spal e Verona: Pecchia si illude con Cerci e Caceres prima della rimonta finale siglata da Paloschi e Antenucci. Sorride infine l'Udinese che regola 2-0 il Benevento grazie a Barak e Lasagna.



NAPOLI-FIORENTINA 0-0 Dopo un'occasione per Jorginho (destro alto su servizio di Mertens) la Fiorentina, superata la fase iniziale di attesa, prende possesso del campo costringendo gli azzurri in difesa. I Viola si presentano dalle parti di Reina con una certa pericolosità, prima con Simeone (gol annullato per fuorigioco) e poi con Benassi (tiro bloccato dall'estremo difensore spagnolo). L'iniziativa resta costantemente in mano alla squadra di Pioli: soltanto intorno alla mezzora l'undici di Sarri alza il baricentro cercando di attuare un pressing alto che tuttavia non sembra dare i suoi frutti. Sono infatti i gigliati a creare le premesse per il vantaggio: Reina respinge la botta di Simeone e viene graziato dal colpo di testa troppo centrale del centravanti argentino. Nella ripresa la musica è completamente diversa: il Napoli sembra ritrovare energie e ispirazione e va a un passo dall'1-0: Sportiello con l'aiuto del palo nega la gioia del gol a Zielinski (il polacco spreca anche una buona chance calciando alle stelle) e il piazzato di Hamsik si spegne sull'esterno della rete. Che non sia però una delle migliori giornate per i campani lo si capisce al 70': Mertens, a tu per tu con Sportiello, si divora una facile occasione. Nel finale Sarri inserisce Rog, Diawara e Ounas per risolvere la sfida ma la Fiorentina regge.

UDINESE-BENEVENTO 2-0 I bianconeri sbloccano la gara già al 5'. Jankto sfonda sulla sinistra e mette in mezzo: dopo il mancato intervento di Del Pinto, Barak batte da posizione ravvicinata Brignoli grazie al decisivo tocco di Letizia. I friulani insistono e sfiorando il raddoppio con Ali Adnan: l'esterno mancino colpisce la traversa su punizione deviata da Chibsah. Superato lo sbandamento, gli ospiti provano a riorganizzare le idee e ad alzare il baricentro senza però essere in grado di impensierire Bizzarri fino al 28' quando l'estemo difensore argentino sbarra la strada a Puscas (in seguito a una respinta non impeccabile sul destro di Letizia). 4' più tardi la formazione di Oddo spreca una buona chance con Larsen prima di siglare il 2-0 al 41': Lasagna chiude nel migliore dei modi una ripartenza battendo Brignoli grazie a un preciso diagonale mancino. Nel secondo tempo le Streghe aumentano i giri del motore e hanno le opportunità per riapire la gara: Letizia non è preciso così come D'Alessandro e Bizzarri salva su Memushaj. Il risultato resta immutato fino al triplice fischio.