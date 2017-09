Serie A, Napoli e Juve volano in testa. Il Milan avanza di rigore

La serata di Napoli e Juventus. Nella quinta giornata gli azzurri (4-1 alla Lazio in rimonta) e i bianconeri (1-0 alla Fiorentina) guadagnano la testa della classifica sorpassando l'Inter, bloccata martedì sera a Bologna. Il Milan batte 2-0 la Spal e si avvicina ai nerazzurri, ora distanti solo un punto. Nelle zone alte della classifica c'è anche il Torino (3-2 a Udine). Dilaga l'Atalanta (5-1 sul Crotone), il Sassuolo sorride (1-0 sul campo del Cagliari) mentre terminano in parità Verona-Sampdoria (0-0) e Genoa-Chievo (1-1).



Scorri le schede per i resoconti delle partite, clicca qui per tutti i tabellini.

ATALANTA-CROTONE 5-1 Torna alla vittoria l’Atalanta che travolge il Crotone. La Dea sblocca subito il risultato: al 5’ Ilicic va via a Cabrera sulla destra, crossa al centro per Petagna e il centravanti insacca allungando la gamba quanto basta. Lo sloveno sciupa poi l’occasione del raddoppio calciando a lato da pochi passi su perfetto assist del Papu Gomez dalla sinistra. Ci pensa Caldara sugli sviluppi di un corner a segnare il 2-0 su torre di Petagna, poi Ilicic si fa perdonare mettendo in cassaforte il risultato con uno slalom pazzesco, dopo aver saltato due avversari. Nella ripresa Cordaz evita inizialmente il poker salvando su Gomez, poi capitola su un’altra conclusione del Papu al 63’. A rendere meno pesante il passivo per il Crotone ci pensa Tumminello che segna il primo gol in A, ma poco dopo ancora Gomez realizza la sua doppietta trasformando un rigore guadagnato da Caldara.

CAGLIARI-SASSOLO 0-1 Prima vittoria del Sassuolo in campionato: Bucchi fa il colpaccio a Cagliari. L’inizio è tutto dei neroverdi: Cragno salva su un colpo di testa di Missiroli al 6’, poi è Matri, schierato titolare al posto di Falcinelli, che prova un diagonale di sinistro calciando di poco a lato. L’ex più celebre della partita ha la grande occasione per sbloccare il risultato al 30’: l’altro ex, Pavoletti, commette fallo in area, ma Matri si fa parare il rigore da Cragno. Prima dell’intervallo si vede anche il Cagliari: Joao Pedro manda il pallone alle stelle dopo un assist di Farias. Nella ripresa i sardi, con Giannetti al posto di Pavoletti, sfiorano il vantaggio con una colossale occasione sciupata da Farias, ma è un altro cambio a rivelarsi decisivo: Sensi sostituisce Politano e conquista un rigore subendo fallo da Pisacane, al secondo tentativo della serata Matri non sbaglia. Nel finale il Cagliari prova il forcing senza esito e rischia di subire il secondo gol da Ragusa.

GENOA-CHIEVO 1-1 Il Genoa rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. Pronti, via e Perin è costretto agli straordinari da Cacciatore. Il Genoa, completamente trasformato da Juric rispetto a domenica, piano piano trova le misure e va vicino al gol al 20’ con un tiro di Brlek respinto da Sorrentino. Ma la partita fa fatica a decollare e va avanti senza guizzi fino all’intervallo con qualche fischio che piove dagli spalti. Così nella ripresa il Genoa si scuote e al 3’ Palladino, ottimamente servito da Laxalt, calcia a lato. Ed è sempre Laxalt il grande protagonista al 62’: sugli sviluppi di un corner salta Depaoli e batte un non irreprensibile Sorrentino. Il Genoa però commette l’errore di arretrare il baricentro, rischia su una punizione di Birsa respinta da Perin, poi subisce il pari da Hetemaj, imbeccato dalla verticalizzazione del solito Birsa. Ad andare vicino al colpaccio è il Chievo che al 92’ spreca clamorosamente una palla gol colossale con Pellissier, che calcia fuori solo davanti a Perin.

JUVENTUS-FIORENTINA 1-0 La Juve resta a punteggio pieno, ma forse soffre più del previsto, non chiudendo prima del 90’ una partita giocata a lungo in undici contro dieci. Il primo pericolo arriva da calcio piazzato: Dybala prova col sinistro, la palla non esce di molto. Sembra il preludio a una gara spettacolare, invece la Juve, con Bentancur in regia al posto di Pjanic, fa una gran fatica a rendersi pericolosa e di fatto non riesce mai a esserlo con Higuain ben controllato da Pezzella e Astori. Il più vivo è Cuadrado e forse non a caso è dal suo piede che nasce il gol dell’1-0 all’8’ della ripresa: cross dalla destra, Higuain non arriva, Mandzukic anticipa il neo entrato Gaspar e insacca. È la svolta del match perché i bianconeri a quel punto diventano padroni del campo, anche perché poco dopo la Fiorentina resta in 10 per l’espulsione di Badelj: fallo su Matuidi, il Var cancella il rigore assegnato dall’arbitro, non il doppio giallo. La Juve, allora, va vicino al raddoppio con Mandzukic sull’ennesimo assist di Cuadrado, ma nel finale arretra un po’ troppo e, pur senza mai subire tiri in porta, concede troppo campo alla Fiorentina facendo arrabbiare Allegri.

LAZIO-NAPOLI 1-4 Le due squadre si affrontano subito a viso aperto. La prima vera occasione capita sui piedi di Immobile, stoppato con tempismo da Reina in uscita. Al 24’ Inzaghi perde Bastos per infortunio: al suo posto entra Marusic. Gli azzurri cercano di approfittare del forfait ma il destro di Insigne è troppo debole. A passare in vantaggio sono invece i capitolini al 29’: Hamsik sfiora l’autogol (palo) su corner e sul prosieguo dell’azione assist di Immobile per il destro vincente di De Vrij. I biancocelesti a questo punto si chiudono e ripartono in contropiede: Reina deve ricorrere alle maniere forti per fermare Immobile e riceve il cartellino giallo. Gli ospiti si destano nel finale della prima frazione: Mertens serve Hamsik che si allarga e colpisce il palo da posizione defilata. Quindi Strakosha sbarra la strada a Callejon, partito in posizione dubbia. Nella ripresa Napoli all’assalto di una Lazio priva anche dell’acciaccato De Vrij al rientro dagli spogliatoi e con Lucas Leiva spostato nel reparto arretrato . Il forcing partenopeo è premiato al 54’: Koulibaly è il più lesto di tutti a insaccare dopo la parata di Strakosha su Albiol. I campani non si fermano più e dilagano tra il 56’ e il 59’: Callejon ribalta il match (diagonale di sinistro) e Mertens firma il tris grazie a un pallonetto da applausi. Le Aquile sono tramortite e perdono un altro, ennesimo pezzo di difesa: Basta esce in barella lasciando i compagni in 10 (cambi già esauriti). Al 92' su rigore Jorginho arrotonda ulteriormente il punteggio. Sarri sbanca Roma.

MILAN-SPAL 2-0 Dopo un avvio a ritmi ridotti i rossoneri ci provano con Ricardo Rodriguez: il potente sinistro del terzino finisce alto. La squadra di Semplici, intraprendente all’inizio, è costretta nella sua metà campo: Gomis devia la conclusione a colpo sicuro di Abate. Sul corner successivo Zapata non inquadra lo specchio della porta. La pressione rossonera porta alla concessione di un rigore per fallo di Gomis su Kalinic: dal dischetto Rodriguez sblocca il match al 26’. Il Diavolo insiste con Romagnoli (mancino impreciso) e André Silva (parata di Gomis). Nel secondo tempo la Spal cambia atteggiamento alzando il baricentro e spaventa Donnarumma: Bonucci è decisivo nel respingere sulla linea il colpo di testa di Mattiello. A scacciare la paura ci pensa Kessié: l’ivoriano raddoppia trasformando il penalty concesso per intervento scorretto di Felipe ai suoi danni. La sfida praticamente si chiude qui: Montella pensa alla Sampdoria facendo uscire anzitempo Kalinic e Calhanoglu. Finisce 2-0.

UDINESE-TORINO 2-3 Granata avanti già al 9’: Scuffet pasticcia sul tiro di Ljajic e Belotti ribadisce in rete da due passi. I friulani rispondono subito con De Paul: l’ex centrocampista del Valencia spreca calciando sul fondo. Al 30’ arriva il raddoppio dei granata: Hallfredsson devia nella propria porta sul cross di Belotti. Il numero 9 si scatena andando a un passo anche dal tris (destro a lato di poco). Al 47’ Jankto si guadagna un penalty: De Paul dagli 11 metri non sbaglia. Il gol, invece che abbattere, sveglia il Toro più volte vicino al gol, gol che arriva al al 67’. Ljajic ristabilisce le distanze: il preciso destro del numero 10 vale il 3-1. Le emozioni non si interrompono perché i bianconeri accorciano nuovamente: decisiva la deviazione di Lasagna sottoporta. I friulani spingono ma l’undici di Mihajlovic regge fino alla fine.