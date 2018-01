Serie A: Napoli di nuovo in testa, il Verona dilaga a Firenze

NAPOLI-BOLOGNA

Avvio col botto al San Paolo. Passano 30 secondi e gli ospiti sbloccano la gara: cross dalla sinistra di Di Francesco e stacco vincente di Palacio che approfitta dell'intervento a vuoto di Koulibaly. Le emozioni iniziali non finiscono qui perché Verdi, l'uomo più atteso dopo il no al Napoli in sede di mercato, è costretto al forfait per uno strappo muscolare. Il vantaggio dei felsinei dura solo 4': il traversone di Mario Rui, deviato da Palacio, scavlaca Mirante e Mbaye insacca involonariamente nella propria porta. Superato lo spavento l'undici di Sarri si getta in avanti alla ricerca del sorpasso: Insigne non inquadra la porta (destro a giro) e Callejon spreca col mancino da posizione favorevole. Ogni volta che attaccano però i rossoblù sono pericolosi: Koulibaly e Mario Rui murano i tentativi di Palacio e Dezmaili. In particolare Chiriches soffre tremendamente il centravanti argentino: Reina è costretto a una parata determinante per sbarrare la strada al numero 24. Al 37' il risultato cambia ancora: Mertens realizza dagli 11 metri tra le proteste del Bologna per la decisione di Mazzoleni (contatto dubbio tra Masina e Callejon). L'attaccante belga si ripete al 59': il suo splendido destro a giro che si infila all'incrocio è un'autentica perla.



FIORENTINA-VERONA

Dopo una grande occasione per i Viola (Caracciolo respinge sulla linea il tiro di Simeone), la squadra di Pecchia trova il gol all'11: Vukovic, all'esordio in Serie A, sfrutta nel migliore dei modi l'invito di Romulo e di testa batte Sportiello. Gli scaligeri insistono e al 20' raddoppiano: Kean, su fortunoso rimpallo di Matos, soprende l'incerta e mal disposta retroguardia rivale depositando in rete da due passi. La Fiorentina è in giornata no e i veneti potrebbero dilagare con lo scatenato Kean, impreciso sotto porta (sinistro alto). Al 46' si passa dal possibile 1-2 allo 0-3. Chiesa colpisce il palo, l'azione prosegue e in contropiede il Verona colpisce ancora: Kean, manco a dirlo, non sbaglia a tu per tu con Sportiello firmando la sua personale doppietta. I toscani provano a riaprire il match al 53' con il gol di Gil Dias (destro in corsa) ma Ferrari 2' più tardi risstabilisce le distanze, favorito da un pasticcio di Laurini.

TORINO-BENEVENTO

Alla prima iniziativa i granata passano: al 3' Berenguer mette in mezzo dalla sinistra e Iago Falque si inserisce centralmente superando di testa Belec nelle larghe maglie della difesa del Benevento. Sembra una partita in discesa per la squadra di Mazzarri ma non è così: le Streghe reagiscono furiosamente: Coda sfiora il pari (stacco aereo) mentre Sirigu viene impegnato da Guilherme che poi spreca una grande chance sull'uscita a vuoto del portiere del Torino. I campani restano però in inferiorità numerica al 33': Niang ostacolo il rinvio di Belec che lo scalcia all'addome e riceve il cartellino rosso. I piemontesi sfruttano l'uomo in più raddoppiando al 40': il diagonale dello stesso Niang supera il neo entrato Brignoli. Il doppio svantaggio non piega tuttavia i giallorossi: Guillherme, tra i più positivi, manca di pochissimo il bersaglio grosso con un tiro da fuori. Al 47' però i sanniti capitolano ancora: Obi insacca in seguito a una repinta di Brignoli su De Silvestri. Il gol viene inizialmente annullato e poi convalidato con l'ausilio del Var. Nel secondo tempo c'è spazio per il rientro in campo di Belotti dopo oltre due mesi di assenza.



GENOA-UDINESE

Il Grifone prende in mano l'iniziativa fin da subito: al 3' Bizzarri respinge di piede su Lapadula al termine di un'azione confusa. Con il passare dei minuti, pur mantendendo costantemente l'iniziativa, i padroni di casa non riescono a creare vere e proprie occasioni mentre i bianconeri si difendono con ordine affidandosi per lo più alle ripartenze. Solamente intorno al 44' i liguri si rendono di nuovo insidiosi: la botta di Spolli termina non molto lontano dalla traversa della porta friulana. Nella ripresa le emozioni latitano fino al 61': Behrami raccoglie un pallone vagante e beffa sul primo Perin, che non vede partire il pallone al momento della conclusione. I friulani tuttavia 5' più tardi rimangono in 10 per l'espulsione di Samir (fallo su Pandev): Pairetto estre il rosso con l'ausilio del Var.

CROTONE-CAGLIARI

La formazione di Zenga va avanti al 29' con Trotta su rigore concesso da Tagliavento per intervento scorretto di Faragò ai danni di Nalini. Il direttore di gara assegna il penalty dopo aver rivisto le immagini del contrasto al monitor. I sardi rispondono e vanno a un passo dall'1-1:Cordaz con un riflesso super evita l'autogol di Ceccherini. Diego Lopez perde quindi per infortuno Cragno, rilevato da Rafael: il brasiliano è immediatamente decisivo deviando sulla traversa il siluro di Nalini prima di un finale di frazione caldissimo. Pisacane lascia i compagni in 10 (rosso diretto per fallo su Ricci) e nel 7' di recupero Cigarini pareggia grazie a una punizione da applausi. Nel secondo tempo il Crotone alza il ritmo andando a sbattere su Rafael, decisivo nell'opporsi a Benali e Martella.