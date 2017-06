Serie A, Napoli-Chievo 2-0: si sblocca Gabbiadini, Hamsik fa 100 in azzurro

Il Napoli c'è e lo dimostra nell'anticipo serale della sesta giornata di Serie A. Gli azzurri piegano 2-0 il Chievo al San Paolo con una prestazione convincente e continuano la rincorsa alla Juventus - distante un solo punto - per il primo posto in classifica. Ai nastri di partenza, Maurizio Sarri preferisce Gabbiadini a Milik, il miglior marcatore stagionale a disposizione. Dopo aver sprecato l'occasione nel match casalingo contro il Bologna, questa volta l'attaccante bergamasco si fa trovare pronto. Prima saggia i riflessi di Sorrentino con una bella deviazione aerea e poi, al 24', trova il gol dell'1-0 con un preciso piattone sinistro a giro. Prima rete in campionato per Gabbiadini, che può finalmente tornare a sorridere.



Il Napoli continua ad attaccare e, al 39', vede premiati i suoi sforzi: Hamsik, ben servito in verticale da Insigne, si sposta la palla sul mancino e batte Sorrentino con una bordata micidiale che si infila sotto l'incrocio dei pali. I tifosi partenopeo festeggiano il raddoppio, ma soprattutto celebrano il centesimo gol in maglia azzurra dello slovacco. Nella ripresa la squadra di Sarri si limita contenere e a ripartire in contropiede, rischiando solo in occasione di un'iniziativa di Floro Flores, lanciato a tu per tu contro Reina, ma fermato all'ultimo da Koulibaly in maniera dubbia. In molti si aspettano l'entrata di qualche volto nuovo - come Diawara, Maksimovic o Rog - a gara in corso, ma Sarri si affida ai fedelissimi Milik, Allan e Mertens. Archiviata la pratica Chievo, il Napoli ora si concentrerà esclusivamente sull'impegno di Champions League, che lo vedrà protagonista contro il Benfica.