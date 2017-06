Serie A, Napoli-Cagliari 3-1: festa Mertens e secondo posto

Il Napoli liquida in scioltezza la pratica Cagliari, il 3-1 (qui cronaca e tabellino) del San Paolo nell'anticipo della trentacinquestima giornata di serie A porta gli azzurri al secondo posto con due punti di vantaggio sulla Roma in attesa della sfida tra Milan e giallorossi di domenica sera. Un tris facile facile e che poteva essere pure rotondo perché se da un lato la squadra di Sarri è in condizione psico-fisica invidiabile, dall'altra i sardi sembravano a Napoli in gita-premio: molli dal secondo minuto - quando prendono l'1-0 di Mertens con Salamon beffato dal movimento del belga sul cross dell'ottimo Ghoulam - e incapaci di una qualsiasi reazione nel corso dei novanta minuti.



Tutto il contrario dei partenopei, ai quali non sembra vero che il gioco fatto di sovrapposizioni, inserimenti e uno-due veloci sia così facile da mettere in pratica. Dopo il vantaggio, la porta di Rafael è bombardata di tiri di Mertens, Insigne e Hamsik (in campo 68 minuti dopo l'affaticamento al polpaccio contro l'Inter): lo slovacco alla mezz'ora addirittura ci prova da metà campo, sfiorando un gol incredibile. Tentativo che dà l'idea della fiducia dei padroni di casa contro un avversario inesistente, al 45' Mertens fallisce il bis a tu per tu con Rafael.



Nessun problema perché in apertura di ripresa il belga festeggia il giorno del trentesimo compleanno con una doppietta: sono 24 gol in serie A e proprio 30 stagionali (un bottino che non ha potuto arrotondare ulteriormente - vista la sostituzione inizialmente mal digerita, poi accettata col sorriso - con Milik nel finale). Ci pensa comunque Insigne a firmare il tris, guarda caso su assist del numero 14. La festa è completa ma non per Reina che si arrabbia come un matto per il gol preso da Farias proprio sul triplice fischio finale.