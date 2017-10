Serie A, Napoli-Cagliari 3-0: sono 7 su 7 per Sarri

A Sarri giocare alle 12.30 non piace, ma dal lunch match della settima giornata arrivano solo buone notizie per gli azzurri: settima vittoria in fila, record di vittorie in Serie A che si allunga, difesa imbattuta e Hamsik che ritrova la via del gol e si porta a un passo dalla storia. Tutto facile al San Paolo per gli azzurri, che travolgono il Cagliari con un 3-0 che per la mole di gioco espressa va addirittura stretto: a segno Hamsik dopo 3 minuti, poi Mertens su rigore e Koulibaly a inizio ripresa.

Per centrare la settima vittoria in fila in campionato Sarri, che recupera Albiol al centro della difesa, si affida ai titolarissimi e come spesso accade non viene tradito. Passano soltanto 15 secondi e Insigne va subito vicino al gol, tre minuti dopo Mertens (partita pazzesca la sua) serve in profondità un assist delizioso per Hamsik, che batte Cragno in diagonale e fa esplodere il San Paolo (con questa rete lo slovacco sale a quota 114 con la maglia del Napoli, sua Maestà Maradona è fermo a 115). Il Cagliari non riesce a reagire sopraffatto dalla qualità e dalla brillantezza dei padroni di casa, che fanno giro palla offensivo e agli avversari non la fanno toccare praticamente mai: Insigne sfiora il gol di testa, poi Andreolli salva su Callejon e poco prima dell'intervallo arriva il raddoppio firmato Mertens, che realizza il rigore da lui stesso procurato (fallo ingenuo di Romagna) e segna il settimo gol in altrettante partite. In mezzo la sostituzione di Sau, che esce dolorante e lascia il posto a Dessena.

Nella ripresa il copione della gara non cambia e dopo neanche due minuti il Napoli chiude definitivamente i conti con la rete in mischia di Koulibaly. Nonostante il 3-0 gli azzurri non smettono di spingere sull'acceleratore, Mertens continua a dispensare assist, dribbling e giocate di qualità superiore, Callejon cerca con insistenza il gol, ma sbatte due volte contro Cragno, Insigne va a caccia del 100esimo gol in carriera ma senza fortuna. E il Cagliari? Completamente tramortito dalla mole di gioco dei napoletani, l'unico sorriso della partita è per Pavoletti, applauditissimo dal San Paolo al momento della sostituzione con Farias. La squadra di Rastelli è al terzo ko consecutivo, la sosta sarà utile al tecnico per ritrovare lo spirito delle prime giornate, quando i sardi giocavano decisamente meglio. Tornando al Napoli, nel finale Sarri regala qualche minuto anche a Rog (per Callejon), Ounas (al posto di Allan) e Mario Rui (Ghoulam), che potranno tornare molto utili nel proseguio del campionato. Un campionato che il Napoli si candida seriamente a vivere da grande protagonista fino in fondo, con un Mertens così tutto è possibile.