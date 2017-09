Serie A, Napoli-Benevento 6-0, Milan-Udinese 2-1

Quattro su quattro: il Napoli torna super in campionato dopo la sconfitta in Champions e travolge il Benevento come da pronostico restando al comando a punteggio pieno insieme a Inter e Juventus. Il Milan fa molta più fatica contro l'Udinese, ma riesce comunque a riscattare anche in Serie A il tonfo con la Lazio dopo aver già cancellato l'amarezza dell'Olimpico in Europa League. Toro e Samp si frenano a vicenda pareggiando 2-2 e restando comunque imbattute: qualità davanti e difese da rivedere per entrambe. La Spal, dopo i tanti complimenti ricevuti nelle prime tre giornate, viene svegliata dai due schiaffi subiti dal Cagliari con Rastelli che si vendica dell'ex Borriello.



MILAN-UDINESE 2-1 La prima volta del 3-5-2 in campionato regala al Milan una vittoria sofferta ma salutare. Targata Kalinic: alla prima da titolare in campionato il croato firma una doppietta e conferma che potrà essere un valore aggiunto. Il Milan crea il primo pericolo con un sinistro di Suso imbeccato da Calabria, ma la palla termina fuori. L'Udinese risponde con Lasagna che al 10' batte Donnarumma su assist di Maxi Lopez: il Var annulla il gol per un fuorigioco di cui nessuno di era accorto in campo. Il Milan si scuote, sfiora il gol con Bonucci (salvataggio sulla linea di Samir) e passa in vantaggio: Kalinic chiude una triangolazione con Calabria con una zampata in piena area e sblocca il risultato.



Nel momento migliore dei rossoneri l'Udinese pareggia: stavolta a servire Lasagna è Romagnoli con un passaggio in orizzontale sciagurato e l'attaccante calcia di prima intenzione firmando l'1-1. Solo temporaneo, perché Kalinic, ancora lui, fa a sportellate a centro area con De Paul sulla torre di Kessié e realizza la doppietta. Nella ripresa il Milan spinge e sfiora il tris prima con una rovesciata di Bonaventura, poi con un colpo di testa di Romagnoli deviato da Scuffet, poi piano piano concede campo all'Udinese provando a ripartire soprattutto in contropiede, ma rischiando su un colpo di testa di Bajic. Con Calhanoglu e Cutrone in campo il Milan riprende quota e segna anche il terzo gol, che il Var annulla per un fuorigioco millimetrico. Poco male, la vittoria arriva comunque.

NAPOLI-BENEVENTO 6-0 Nona vittoria consecutiva in Serie A del Napoli: record storico per gli azzurri, seppur raggiunto a cavallo tra un campionato e l'altro. Pronti-via e la squadra di Sarri è in vantaggio: dopo appena tre minuti Mertens costringe Belec alla respinta a centro area, irrompe Allan ed è 1-0. Al 15' arriva il raddoppio con un'azione tipica per gli azzurri: Hamsik scarica su Ghoulam, il terzino serve Insigne che si gira su se stesso e calcia sul secondo palo segnando un gran gol. Gara in discesa per i partenopei e da quel momento in poi è tutto facile. Al festival non poteva mancare Dries Mertens, bravissimo a inserirsi sul passaggio in verticale di Insigne per il 3-0 al 27', poi tocca anche a Callejon, servito dal solito instancabile Ghoulam. Il Napoli non si ferma mai: nella ripresa Giaccherini sostituisce Insigne e si procura il rigore del 5-0 trasformato da Mertens, poi nel finale è sempre il belga ad andare sul dischetto per firmare la tripletta personale.

SPAL-CAGLIARI 0-2 Colpaccio del Cagliari a Ferrara. La partita inizia a ritmi non altissimi e il gol che sblocca il risultato è di fatto la prima occasione: la sfrutta Barella al 17' raccogliendo la respinta di Gomis a centro area sul tiro-cross velenoso di Sau. La reazione della Spal è piuttosto fiacca, Borriello è ben controllato nonostante l'assenza di Andreolli e l'unico vero pericolo arriva prima dell'intervallo con Cragno bravo su Mora. A inizio ripresa i padroni di casa spingono di più e un cross di Lazzari deviato da Barella rischia di sorprendere Cragno, salvato dalla traversa, ma la Spal ammirata nelle prime giornate di campionato fa fatica a ripetersi e così finisce per crollare: Pavoletti sfiora due volte il gol, a trovarlo è Joao Pedro con un destro meraviglioso all'incrocio. Nel finale c'è gloria anche per Cragno che respinge un'insidiosa punizione di Viviani.