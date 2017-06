Serie A, Napoli-Atalanta 0-2: Caldara espugna il San Paolo

Si è parlato tanto del ciclo terribile che avrebbe atteso il Napoli: Juventus, Roma e Real Madrid in una decina di giorni. Il problema è stato non considerare abbastanza l'Atalanta che, fregandosene di chi da settimane dice "prima o poi crolla", espugna il San Paolo con un meritato 2-0 e supera nuovamente l'Inter andando al quarto posto a soli tre punti dai partenopei. Ma Gasperini può lottare per la Champions League? Il dubbio è lecito per chi ha visto i novanta minuti della squadra nerazzurra: ordine, pressing, qualità e ripartenze che hanno tormentato gli azzurri per tutta la partita, una condizione fisica stratosferica che gli ha consentito di raddoppiare in 10 contro 11. Senza dimenticare il bomber improvvisato Caldara, con la Juventus che già si lecca i baffi...



Il Napoli esce a testa bassa, perde in campionato dopo 14 partite, ripensa ai tanti errori individuali e si prepara a giorni di fuoco: il bello del calcio è che spesso dà quasi subito chance di rialzarsi e quella in coppa Italia contro la Juve è ghiotta. Basta non riaprire vecchie ferite (Sarri, per dire, non ha rinunciato al turnover - Koulibaly escluso - neanche stavolta) e ritrovare quel pizzico di fortuna - vedi le due traverse, per esempio - che è mancata contro i bergamaschi.



NAPOLI-ATALANTA 0-2 (Tabellino, cronaca e classifiche)

La partita è divertente sin dall'inizio: apre la botta al volo di Conti parata da Reina, poi Insigne fa tremare la traversa. I tanti errori delle due squadre sono figli di raddoppi e pressing furiosi, il match si sblocca al 28' con Caldara bravo a insaccare di testa da angolo. La reazione casalinga arriva col sinistro centrale di Insigne, il destro tagliente di Mertens che sfiora il palo ma, soprattutto, sulla punizione del belga a tempo scaduto che Berisha manda alla grande ancora sulla traversa.



La ripresa si apre con l'erroraccio di Maksimovic che spiana la strada a Petagna, poco concreto dal limite. Sarri tenta le quattro punte, fuori un negativo Hamsik per Milik che serve subito per Mertens ma il destro fa solo il solletico a Berisha. Nuova svolta con il doppio giallo - in 4 minuti (falli su Diawara e Insigne) - a Kessié, Gasperini non fa in tempo ad arrabbiarsi che l'Atalanta raddoppia. Gran lavoro di Spinazzola in ripartenza, sguardo verso il limite dell'area e cross per Caldara (secondo difensore a fare doppietta in questo campionato dopo Chiellini, futuro compagno) che impatta al volo: stilisticamente non belissimo ma tremendamente efficace. Neanche la carta Pavoletti sortisce effetti, Berisha chiude sull'ultima occasione di Albiol e per il Napoli è notte fonda.