Serie A, morto Guido Rossi: guidò la Figc dopo Calciopoli

É morto Guido Rossi: avvocato e giurista, ex presidente di Consob e Telecom, aveva 86 anni. Nel 2006, dopo lo scandalo Calciopoli, fu nominato Commissario Straordinario della Figc: sotto la sua presidenza, il 26 luglio, fu assegnato all'Inter (di cui era stato consigliere di amministrazione dal 1995 al 1999) lo scudetto 2005-06 dopo le penalizzazioni a Juventus e Milan. La decisione sulla base del parere di tre cosiddetti "saggi" incaricati di valutare se lasciare il titolo vacante (come per la stagione 2004/05) o meno.



Dopo lo scoppio di Calciopoli, Franco Carraro - allora presidente della Federazione - diede le dimissioni e, il 16 maggio 2006, il CONI nominò Rossi commissario per guidare la transizione del mondo del calcio e, durante la presidenza, festeggiò il Mondiale vinto il 9 luglio 2006 in Germania. Il 15 settembre 2006, il giurista lasciò la Figc per tornare in Telecom.



Lontano dalla parentesi calcistica, Rossi è stato anche presidente del gruppo Ferfin-Montedison, consulente per la Fiat e autore di diversi libri: gli ultimi sono stati "Il conflitto epidemico" e "Il gioco delle regole".

