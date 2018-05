Serie A, Milan-Verona 4-1, Gattuso sesto, Hellas in B

Davanti agli occhi del padrone, è sempre meglio fare bella figura. Yonghong Li, arrivato in Italia più che altro per assistere alla finale di Coppa Italia di mercoledì, porta fortuna al Milan che per una volta ribalta la storia e diventa fatale per il Verona condannandolo aritmeticamente alla Serie B. L'Hellas, ormai in caduta libera, era appeso a un filo, ma aveva ormai smesso di crederci da due-tre settimane; i rossoneri vincono 4-1, scavalcano temporaneamente l'Atalanta al sesto posto e si avvicinano nel modo migliore alla partita con la Juve che può dare un senso a una stagione partita tra grandi speranze dopo un mercato faraonico.



Il risultato non è tutto, a dire il vero: Gattuso sceglie di ridurre ai minimi termini il turnover, risparmiando semplicemente Calabria e inserendo al suo posto Abate. Per il resto vanno in campo i suoi "titolari", con il rientrante Romagnoli a mettere minuti nelle gambe, Cutrone preferito a Kalinic (mentre a Roma, tra 4 giorni, può accadere il contrario) e Locatelli confermato nel ruolo di Biglia, ancora fuori per infortunio. Mentalmente il Milan dimostra di aver cancellato la figuraccia col Benevento con un approccio energico alla partita: nei primi dieci minuti Suso e Cutrone impegnano Silvestri, poi arriva il gol di Calhanoglu su assist dalla destra di Suso.



Anche fisicamente, a dire il vero, è un Milan ritrovato, magari agevolato da un Verona forse non arrendevole, ma sempre molle in fase difensiva, come dimostra la mancata marcatura di Heurtaux su Cutrone, lasciato libero di girarsi e calciare di sinistro per firmare il 2-0: il baby centravanti non segnava dal 18 marzo e spera di poter giocare dall'inizio anche contro la Juve. Al di là delle reti, è la circolazione della palla con continue sovrapposizioni sulle fasce e inserimenti delle mezzali a dare l'impressione di una squadra finalmente viva dopo un periodo di scarsa brillantezza.



Il gol di Abate in apertura di ripresa è l'emblema di questa apparente rinascita atletica e tecnica: bellissimo l'esterno destro all'incrocio che vale la terza rete in rossonero in 9 anni, bellissimo il movimento, bellissimo l'assist di Suso come tutta l'azione in velocità. Ed è l'emblema anche della disorganizzazione del Verona, preso ancora d'infilata. Il ritmo si abbassa notavolmente: c'è spazio per una gran parata di Silvestri su tiro di Locatelli deviato da Heurtaux, una traversa di Romulo su punizione, il meraviglioso gol del coreano Lee con un pazzesco destro al volo e il poker di Borini. Ma il vero highlight, forse, è l'uscita di Suso dolorante a una coscia: la sua smorfia non era rassicurante in vista di Milan-Juve.