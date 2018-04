Serie A, Milan-Sassuolo 1-1, Kalinic gol, Champions lontana

Il sogno della grande rimonta finisce praticamente qui: il Milan pareggia 1-1 in casa col Sassuolo e si ritrova ancora a 8 punti dalla Champions a sette giornate dal termine. Doveva essere la notte del 'carpe diem' dopo le sconfitte di Roma e Inter, ma il ritorno al gol di Kalinic (che non segnava dal 3 dicembre) serve solo a evitare la sconfitta. Così Fiorentina (a -2), Sampdoria e Atalanta (a -4) sono più vicine di Roma e Lazio e Gattuso affronterà la prossima sfida col Napoli senza Bonucci, squalificato, e forse Romagnoli, che si è fatto male ed è uscito dopo pochissimi minuti.



Il Milan costruisce la prima palla gol dopo 54 secondi: Rodriguez cross per Kessié che, probabilmente in fuorigioco, misteriosamente colpisce con il petto anziché con la testa a due metri dalla porta e consente a Consigli di salvarsi. I primissimi minuti danno l'idea di un Diavolo arrembante, capace di tenere alto il ritmo e trascinato da un attivissimo Calhanoglu, il punto è che pian piano i rossoneri si fanno imbrigliare dagli avversari e perdono mordente.



Nel consueto 4-3-3 di Gattuso sono soprattutto due le cose che non funzionano: Abate, al rientro, non si sovrappone mai a Suso che tocca molti palloni, ma spesso ha poche soluzioni per innescare i compagni; ali e mezzali non attaccano quasi mai la porta, così Cutrone è troppo solo al centro dell'area, i cross sul secondo palo finiscono nel vuoto e gli unici pericoli arrivano dalle conclusioni dal limite di Calhanoglu.



La rinuncia a Babacar fa capire quali sono le intenzioni del Sassuolo: l'assenza di Magnanelli suggerisce a Iachini di privarsi anche del centravanti per infoltire il centrocampo e chiudere gli spazi. L'idea sarebbe quella di ripartire con la velocità di Berardi e Politano, ma solo il secondo riesce a liberarsi una volta al tiro impegnando Donnarumma, mentre Missiroli, in una rarissima sortita offensiva, chiude troppo il diagonale spedendo il pallone a lato.



Il Milan appare in riserva, fisica e mentale: Gattuso aspetta dieci minuti della ripresa, poi si gioca anche la carta André Silva al posto di Abate, inventandosi un modulo che oscilla tra il 3-4-3 e il 3-3-4, prima di tornare alla difesa a 4 con Kessié terzino nel finale. Ma aggiungere attaccanti, come accade spesso, non sempre ti rende più pericoloso: con Biglia marcato praticamente a uomo da Ragusa, subentrato a Berardi, la palla passa quasi sempre dai piedi di Calhanoglu, che però fa fatica ad accendere la luce.



Così, dopo un'occasione per Ragusa che calcia debolmente dopo aver saltato Musacchio invece di servire Politano, è proprio Politano a sbloccare il risultato al 75' con un gran tiro dal limite: colpevole, nell'occasione, ancora Musacchio, che tiene in gioco l'esterno. Colpevolissimo sarebbe anche Kalinic che si divora il pari con un colpo di testa alto a due passi da Consigli, poi si riscatta poco dopo segnando un gran gol di sinistro. Troppo tardi per vincere, perché Consigli fa un miracolo su Bonaventura al 96'. Per il Milan si fa durissima, il Sassuolo stacca almeno Cagliari e Chievo, anche se la zona retrocessione dista solo 3 punti e salvarsi resta una missione comunque non semplice.