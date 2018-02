Serie A, Milan-Sampdoria 1-0: Bonaventura stende Giampaolo

Il Milan si conferma in un periodo di crescita, batte la Sampdoria 1-0 a San Siro agganciandola al sesto posto e ora può addirittura iniziare a sognare l'Europa che conta (i punti di distanza dal quarto posto dell'Inter sono 7). Bella partita della squadra di Gattuso, che sbaglia un rigore al 7' con Rodriguez, passa al 14' con Bonaventura e poi domina per lunghi tratti della gara senza però riuscire mai a chiuderla. Nel finale Caprari fa venire i brividi a San Siro, ma alla fine è festa rossonera. Tra una settimana la sfida all'Olimpico con la Roma, poi sarà derby: tra 15 giorni sapremo se Gattuso può sognare la Champions.

Milan-Sampdoria 1-0 (cronaca e tabellino)

Rispetto alla vittoriosa trasferta di Europa League Gattuso cambia pochissimo, al posto dello squalificato Kessié c'è Montolivo, davanti confermato Cutrone. Poche novità anche per Giampaolo, che al posto di Caprari sceglie Ramirez a ispirare Zapata e Quagliarella.

L'avvio di partita è tutto di marca rossonera, Bonaventura ci prova di testa dopo due minuti, Rodriguez si fa respingere da Viviano il rigore assegnato per un tocco di mano di Murru in area (7') e al quarto d'ora ancora Bonaventura arriva al volo sul bell'assist di Calabria e porta in vantaggio i suoi. La Sampdoria è tramortita e non riesce a reagire, il Milan continua a creare sfruttando la buona vena di Suso e Chalanoglu e ci prova da fuori con Biglia e Montolivo, l'unico rischio per i rossoneri arriva al 38', quando Calabria tocca di mano al limite dell'area (impossibile stabilire se dentro o fuori): Doveri decide di non fischiare e Mazzoleni, al Var, non può intervenire, nonostante le proteste di Giampaolo e della panchina doriana. Nel finale della prima frazione ancora Var protagonista, ma questa volta annullare il gol di Bonucci è un gioco da ragazzi perché il difensore è in fuorigioco di oltre un metro.

La ripresa inizia senza cambi e con il Milan che riprende subito in mano le redini della partita, Chalanoglu semina il panico nella difesa ospite e viene fermato solo dalla traversa, così Giampaolo capisce che è ora di dare una svolta: fuori Zapata e Barreto dentro Caprari e Verre (55'). Nonostante le sostituzioni però la Samp non cambia marcia, troppi errori in impostazione e occasioni regalate al Milan, al 60' Suso grazia clamorosamente Viviano da due passi. Col passare dei minuti i rossoneri abbassano un po' il ritmo e cominciano a sbagliare qualche pallone di troppo, la Samp però non ne approfitta e anzi rischia di capitolare sulle iniziative di Bonaventura, Suso e Chalanoglu. Giampaolo si gioca anche la carta Kownacki (per Ramirez), Gattuso risponde con André Silva al posto di un Cutrone generoso ma poco incisivo: l'attaccante portoghese entra subito in partita e si mette in mostra con un paio di belle giocate, da sottolineare l'assist di testa da terra per Chalanoglu, che impegna Viviano dal limite (78'). Nonostante le molte occasioni il Milan non riesce a chiudere il match, all'89' Viviano è miracoloso su Calabria e sul ribaltamento di fronte la Samp ha la grande chance per pareggiare con Caprari, che però mette fuori da ottima posizione. Pericolo scampato per i rossoneri, che dopo 3 minuti di recupero possono festeggiare sotto la Sud.