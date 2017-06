Serie A, Milan-Sampdoria 0-1: decide Muriel

MILAN-SAMPDORIA 0-1 (cronaca e tabellino)



Al Milan non ne va bene una. I rossoneri subiscono la terza sconfitta consecutiva in campionato (la quarta considerando la Coppa Italia), come non succedeva dai tempi di Inzaghi, e vede complicarsi ulteriormente la corsa all'Europa League. Sul piano del gioco (sebbene la manovra spesso sia macchinosa) gli uomini di Montella avrebbero senza dubbio meritato il pareggio e forse anche qualcosina di più, e tuttavia, come ha detto il tecnico nella conferenza stampa della vigilia, nel calcio contano i gol. E i gol stanno diventando una maledizione dalle parti di Milanello: prima il palo di Deulofeu (ottima la sua prestazione) e poi l'errore di Lapadula a tu per tu con Viviano. La porta avversaria sembra stregata e così succede che tutte le disattenzioni vengano punite. La Sampdoria approfitta delle ingenuità di Zapata e Paletta per portare a casa i tre punti. In via Aldo Rossi la crisi è ufficialmente aperta: già mercoledì, nel recupero con il Bologna, l'occasione per ripartire e uscire da questo periodo buio e non rischiare di compromettere la stagione.



Fin dalle battute iniziali i rossoneri si affidano all'estro di Deulofeu sulla sinistra. Da un'iniziativa dello spagnolo nasce la prima occasione del match. Bertolacci al 16' da buona posizione calcia debolmente facendosi murare dalla difesa blucerchiata. La risposta degli ospiti porta la firma di Muriel, chiuso provvidenzialmente da Paletta al momento del tiro. Con il trasccorere dei minuti si moltiplicano le chance da una parte e dall'altra: Viviano non si fa sorprendere dai tentativi da fuori di Bertolacci mentre Donnarumma è super nello sbarrare la strada a Linetty. Nel finale di primo tempo aumenta la pressione dei padroni di casa: Viviano anticipa Pasalic, pronto al tap-in vincente sul servizio di Suso e sugli sviluppi dell'azione Deulofeu non riesce ad angolare la conclusione. Suso mette il turbo e spaventa ancora la difesa avversaria con un tiro-cross sul quale nessuno interviene.



Nella ripresa il Diavolo va subito vicinissimo al vantaggio: Deulofeu colpisce un palo clamoroso di interno destro a Viviano nettamente battuto. Tocca poi a Bacca tentare l’eurogol con una sforbiciata sugli sviluppi di un corner. Il forcing dei padroni di casa non conosce sosta e porta al destro fuori di un soffio da parte di Pasalic, servito dallo scatenato Deulofeu. Al 68’ la svolta. Paletta, dopo un grave errore di Zapata in disimpegno, atterra Quagliarella in area e Guida concede il rigore. Dal dischetto Muriel spiazza Donnarumma. Montella corre ai ripari inserendo Abate e Lapadula per Pasalic e il fischiatissimo Bacca. Il Milan reagisce ma il sinistro di Suso non inquadra lo specchio della porta. Nel tentativo di agguantare il pari i rossoneri si scoprono concedendo ampi spazi ai liguri: Djuricic costringe Donnarumma a un intervento miracoloso. Non è da meno Viviano, attento sul tiro-cross di Deulofeu. L’estremo difensore viene invece letteralmente graziato da Lapadula che fallisce un rigore in movimento. Come se non bastasse Sosa lascia il campo per doppia ammonizione prima del triplice fischio finale.