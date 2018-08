Serie A, Milan-Roma 2-1, Cutrone gol al 95', Gattuso fa festa

San Siro esplode al 95': assist geniale di Higuain e diagonale vincente di Cutrone. Il Milan batte la Roma 2-1 e conquista i primi tre punti del campionato, meritati per una partita giocata con maggiore determinazione e coraggio rispetto ai giallorossi che hanno buttato via un tempo (il primo) e nella ripresa sono riusciti solo in parte a riprendere in mano il match.



Di Francesco sorprende tutti stravolgendo la sua Roma, soprattutto nel modulo: 3-4-1-2. Rispetto alla sfida con l'Atalanta, il tecnico inserisce Marcano accanto a Fazio e Manolas, propone Karsdorp esterno destro al posto dell'infortunato Florenzi, promuove Nzonzi dal 1' in coppia con De Rossi e affianca Schick a Dzeko portando Pastore nel ruolo a lui più congeniale, quello di trequartista. La rivoluzione, però, non sortisce gli effetti sperati.



Pastore si muove bene tra le linee nei primissimi minuti e contemporaneamente fa da tampone a Biglia, ma col centrocampo in superiorità numerica, il pallone è quasi sempre tra i piedi del Milan, che dimostra di avere più coraggio e maggiore determinazione rispetto agli avversari. Calhanoglu, assente per squalifica a Napoli, accende spesso la luce, mentre Higuain conferma di poter cambiare volto alla squadra partecipando alla manovra come pochissimi centravanti al mondo.



Il Milan domina, sebbene Olsen corra pochissimi pericoli, salvandosi su un tiro di Higuain e su una conclusione centrale di Suso. Il risultato cambia al 40': Bonaventura serve in profondità Rodriguez che pesca ottimamente Kessié sul lato opposto e per l'ivoriano è semplice battere Olsen.



Nella ripresa Di Francesco corre ai ripari togliendo Marcano e inserendo El Shaarawy: con lo spostamento di Schick a destra passa al 4-2-3-1, il Milan comincia ad arretrare e la partita cambia. Anche nel risultato: sugli sviluppi di un corner, infatti, un rinvio sbagliato di Calabria consente a Fazio di firmare il pari. I rossoneri potrebbero tornare subito avanti, ma il Var cancella il gol di Higuain per un fuorigioco di pochi centimetri: farà lo stesso all'80' con Nzonzi, reo di aver toccato il pallone con le mani.



Nel frattempo i rossoneri avevano ripreso le misure, rendendosi pericolosi con Higuain e Calhanoglu, poi nel finale Gattuso inserisce Castillejo e Cutrone passando al 4-4-2: è la mossa decisiva, perché è vero che Dzeko grazia il Milan al 92' sprecando da buona posizione, ma al 95' è Nzonzi a commettere l'errore più grave regalando al Milan la ripartenza che porta al gol di Cutrone. San Siro fa festa e canta sotto la pioggia: c'era anche il nuovo proprietario Gordon Singer, forse è davvero l'inizio di una nuova era.