Serie A, Milan-Napoli 1-2: Insigne-Callejon stendono Montella

Il Napoli si conferma bestia nera del Milan, che a San Siro perde 2-1 dopo un inizio da incubo e una seconda parte di match più volenterosa che di qualità, utile a spaventare i partenopei ma non ad acciuffare un pari che, in ottica Champions, sarebbe stato fondamentale. Invece la squadra di Sarri si prende la terza vittoria di fila, aggancia momentaneamente la Roma e tiene i rossoneri a sette punti (anche se con una partita da recuperare).



Il Napoli costruisce la vittoria nei primi dieci minuti, con l'uno-due Insigne (al quinto gol contro il Milan)-Callejon che spezza le velleità di Montella che voleva una squadra aggressiva sin dai primi minuti e invece viene colpita a fredda e ci metterà quasi mezz'ora a riprendersi. Alla lunga i rossoneri ritrovano compattezza, anche per l'eccessiva leggerezza nei disimpegni dei napoletani, sperano con Kucka ma non riescono a trovare il guizzo decisivo per scardinare la difesa avversaria una seconda volta.



Cinque punti nelle ultime cinque partite (4 gol fatti, 5 presi) certificano il momento difficile del Milan dopo una prima parte di stagione a tutta birra oltre alla solita difficoltà nell'avere la meglio sul Napoli, che ha perso una sola volta nelle ultime undici contro i rossoneri.

MILAN-NAPOLI 1-2 (Cronaca, tabellino e classifiche)



L'avvio shock rossonero sembra ricordare quello contro il Torino in Coppa Italia: otto minuti e a San Siro è già 0-2. Merito dei contropiedi micidiali partenopei ma anche di una partenza fin troppo all'arrembaggio dei padroni di casa, pressano alto e spesso vengono aggirati dal palleggio dei napoletani che poi ripartono alla velocità della luce verso Donnarumma. Succede questo al sesto minuto, quando dal recupero palla di Jorginho alla stoccata vincente di Insigne (servito alla cieca da Mertens) passano sì e no dieci secondi. E' ancora il belga a rifinire il raddoppio, Callejon parte alle spalle di Calabria e beffa sotto le gambe un Donnarumma non del tutto incolpevole. Alla mezz'ora Mertens (pure in credito di un contatto da rigore con Paletta ad inizio match), tutto solo contro il numero 99 del Milan, si mangia il 3-0 ed è il primo scricchiolio nella mentalità azzurra. Il Napoli col passare tempo si ritrova la pancia piena, rallenta e lascia campo al Milan che sfodera risorse mentali imprevedibili: la leziosità partenopea è lampante al 37' quando il pasticcio Jorginho-Tonelli viene capitalizzato da Kucka.



L'intervallo non ammazza la verve milanista, ad inizio ripresa Abate pesca in area Pasalic che svetta di testa e prende in pieno la traversa, pochi minuti dopo è invece il capitano rossonero a sprecare una buona chance. La visita di Maradona, invece, ha lasciato strascichi nel cuore di Insigne che al 59' prova ad emularlo tirando da centrcampo: tentativo non lontano dalla porta, ma con l'1.96 di Donnarumma meglio non scherzare... Il portierone rossonero tiene a galla la squadra rossonera a venti dalla fine quando respinge il face-to-face di Mertens, ancora una volta poco freddo sottoporta. Montella tenta la carta Lapadula ma il Milan paga lo sforzo fisico e cala alla distanza, non spaventando più Reina se non con un clamoroso colpo di testa di Donnarumma nella mischia finale che però lo spagnolo para senza problemi.