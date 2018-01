Serie A, Milan-Lazio 2-1: terzo successo di fila per Gattuso

Il Milan batte la Lazio 2-1 e trova il quarto risultato utile consecutivo confermando le proprie ambizioni europee: in classifica è sesto posto a braccetto con la Sampdoria (in attesa del match contro la Roma) e, se quelle davanti continueranno a rallentare, può pure cullare qualche speranza di rimonta Champions.



La prestazione di San Siro conferma la bontà del lavoro di Gattuso, al terzo successo consecutivo (mai successo questa stagione, l'ultima volta risaliva a quasi un anno fa): i rossoneri vanno meritatamente in vantaggio, subiscono il pari a freddo ma riprendono quasi subito il filo del gioco chiudendo il primo tempo in vantaggio per poi soffrire da squadra nella ripresa contro un'ottima formazione come la Lazio, ancora terza in classifica in solitaria, e che, se avesse raccolto un pareggio, non avrebbe fatto torto a nessuno.



Cutrone sblocca con un mezzo tocco di mano dopo un quarto d'ora sfruttando la punizione al bacio di Calhanoglu, tra i più rigenerati (assieme a Calabria, Kessiè e Biglia) della cura Gattuso, ma Marusic risponde poco dopo rientrando sul sinistro e beffando sia Antonelli che Donnarumma. Dopo la traversa di Luis Alberto, sul finale di tempo arriva l'inserimento di testa di Bonaventura che riporta avanti i rossoneri. Nella ripresa molta Lazio, che va vicina al pari in almeno tre grosse occasioni: salvataggio di Romagnoli su Milinkovic-Savic, paratona di Donnarumma ancora sul serbo ed errore di Lulic a due passi dalla porta. Finale di assedio biancoceleste ma il risultato non cambia.