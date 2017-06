Serie A, Milan-Juventus 1-0: decide una perla di Locatelli

L'ha vinta col cuore il Milan e lo ha fatto grazie ai suoi giovani migliori. I rossoneri battono 1-0 la Juventus allo stadio Meazza nell'anticipo della nona giornata e in prima pagina ci sono loro: Manuel Locatelli e Gianluigi Donnarumma. Il centrocampista regala il successo alla squadra di Vincenzo Montella con un gol fantastico, ancora più bello di quello realizzato al Sassuolo che lo fece scoppiare in lacrime dall'emozione, mentre il portiere salva il risultato, all'ultimo respiro con un grande intervento, su Khedira. È la vittoria del Milan dei baby campioni, ma è soprattutto la vittoria di Montella, in grado di trasformare in pochi mesi una squadra sfiduciata e senza ambizioni in un gruppo forte che non si pone limiti e gioca con umiltà e concentrazione. Una lezione che la Juventus ha dovuto imparare sulla sua pelle. I bianconeri hanno mantenuto quasi sempre il pallino del gioco, ma alla fine a esultare sono gli avversari, ora a soli due punti dalla capolista. È doveroso ricordare che la Juve sarebbe dovuta passare in vantaggio con il gol annullato ingiustamente a Pjanic nei primi 45', ma, escluso quell'episodio, i campioni d'Italia in carica hanno fatto troppo poco per meritare l'intera posta in palio. Massimiliano Allegri prende nota: la Juve resta la più forte, ma per arrivare fino in fondo in tutte le compitizioni serve molto di più.



Nel primo tempo il Milan sceglie lo stesso approccio messo in atto nell'ultima partita contro il Chievo: squadra chiusa e pronta a ripartire alla prima buona occasione. La Juve, invece, aggredisce subito gli avversari e dopo quattro minuti dall'inizio della gara crea il primo pericolo con Dani Alves, che mette in mezzo per la testa del connazionale Alex Sandro: nessun problema per Donnarumma. All'8' minuto Pjanic prova a fare male con la specialità della casa, ma la sua punizione viene deviata dalla barriera e si spegne sul fondo. Sul ribaltamento di fronte i rossoneri riescono a far girare bene il pallone e portare Suso alla conclusione: il mancino dello spagnolo è preciso e Buffon è costretto a rifugiarsi in angolo. La squadra di Montella chiude bene gli spazi e obbliga i bianconeri a velocizzare la manovra. Alex Sandro sfrutta il suo strapotere fisico e, appena può, va al cross col suo sinistro, come in occasione del 22' quando manda Dybala al tiro su cui Donnarumma fa buona guardia. Il Milan non sta guardare e al 25', sugli sviluppi di un corner, spaventa i rivali con Paletta, ben contenuto da Hernanes. Il match non è spettacolare e allora Dybala tenta di prendersi la scena con un'improbabile conclusione da poco oltre la metà campo: la palla finisce fuori, l'argentino sente subito tirare il flessore della coscia destra e dopo pochi secondi chiede il cambio. Allegri ridisegna la squadra inserendo Cuadrado, con Pjanic più spostato sulla linea della trequarti. Al 36' l'episodio più contestato della sfida: Pjanic calcia una punizione dai trenta metri che finisce per insaccarsi in rete alla sinistra di Donnarumma. Rizzoli concede il gol prima di tornare sui suoi passi ed annullarlo su consiglio del giudice di porta Massa per un presunto tocco di Bonucci, che però si trova in posizione regolare al momento del tiro. È questa l'ultima emozione della prima frazione, che si conclude tra le proteste dei giocatori bianconeri.



La ripresa si apre con un tentativo in girata al volo di Higuain su cross di Dani Alves: palla a lato. La Juve continua a fare la partita, ma quando può il Milan riparte con i suoi attaccanti, come al 54' quando Niang scappa sulla sinistra e mette un pallone forte e teso al centro dell'area su cui nessun compagno riesce ad arrivare. Un minuto dopo tocca a Cuadrado provare a sbloccare la gara, il suo tiro da fuori area però finisce altissimo. I bianconeri mantengono la pressione sugli avversari, ma la difesa rossonera difende bene. Al 60' Bacca prova a suonare la carica con una conclusione dal limite, deviata prontamente da un attento Bonucci. I campioni d'Italia non graffiano, i padroni di casa iniziano a credere nell'impresa e al 65' arriva il colpo di scena: Suso si libera sulla sinistra e trova un varco per Locatelli, che, dopo aver controllato il pallone, batte Buffon con un tiro strepitoso che si infila sotto la traversa. Il Meazza impazzisce di gioia e il giovane centrocampista si lancia in un'esultanza irrefrenabile proprio come in occasione del suo primo gol in Serie A contro il Sassuolo. Interessante quello che raccontano le statistiche: il diciottenne bergamasco ha segnato 2 gol con i suoi primi 2 tiri nello specchio nel massimo campionato. La Juventus si butta all'attacco, il tempo per recuperare c'è tutto, ma la formazione di Allegri non riesce praticamente mai a creare pericoli, se non all'84', quando Cuadrado crossa al centro: Donnarumma esce bene e sventa la minaccia. Sembra finita, ma proprio nell'ultima azione costruita dai bianconeri il portierone classe 1999 si supera con una bellissima parata su Khedira. Vince il Milan, che ora, oltre al profumo d'Europa, inizia a sentire anche quello del primo posto.

Matteo Palmigiano