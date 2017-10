Serie A, Milan-Juventus 0-2: Higuain stende Montella

La legge di Higuain. La doppietta del Pipita stende il Milan a San Siro e consente alla Juventus di agganciare il Napoli almeno per una notte in testa alla classifica. I bianconeri confermano di essere devastanti e letali in fase offensiva: dopo 11 giornate i gol realizzati dai Campioni d'Italia sono 33 e l'icredibile media è destinata ulteriormente a salire con un Higuain di nuovo prolifico e 'dominatore' sotto porta. Resta ancora qualcosa da rivedere in fase difensiva perché anche al Meazza i torinesi hanno concesso occasioni ai rivali: da questo punto di vista Allegri non sarà certamente soddisfatto. Al di là delle sbavature e di un evitabile 'specchiarsi' da parte della Vecchia Signora è evidente al momento il netto divario esistente fra le due squadre. A dispetto del faraonico mercato (alcuni acquisti stanno deludendo clamorosamente le aspettative) i numeri per il club di via Aldo Rossi sono impietosi: nei 4 scontri diretti (in teoria) sono arrivate altrettante sconfitte con i rossoneri incapaci di ribaltare il risultato anche per l'assenza di un vero fuoriclasse. La Champions sembra già un miraggio e domani potrebbe essere lontana 12 punti. Se non è già un addio all'obiettivo stagionale dichiarato poco ci manca. Sembra paradossale ma per il Milan appare più fattibile conquistare l'accesso alla coppa dalle grandi orecchie attraverso l'Europa League. O meglio, oltre i confini non tutto è compromesso come in campionato.



MILAN-JUVENTUS 0-2 (Qui cronaca e tabellino)



I movimenti di Dybala tra le linee erano stati indicati alla vigilia come uno dei maggiori pericoli per Montella. Le previsioni diventano realtà al 23'. L'argentino, dimenticato da Biglia, serve Higuain che tiene a debita distanza l'incerto Romagnoli e di destro fredda Donnarumma. Per il Pipita gol numero 100 in Serie A e prima rete al Milan con la maglia bianconera. L'1-0 arriva dopo che la Juve in avvio aveva aspettato i rossoneri nella propria metà campo per poi alzare il baricentro con il passare dei minuti e aumentare i giri del motore mostrando la propria superiorità tecnica.



Il Diavolo soffre soprattutto le folate di Cuadrado sulla fascia destra, nonostante in fase difensiva il 3-4-2-1 si trasformi in un 4-4-1-1. Ai padroni di casa non mancano comunque grinta e buona volontà: Kalinic non arriva per un soffio sul traversone di Borini. Il centravanti croato al 45' sfiora il pari: Buffon è miracoloso (e fortunato) nel deviare sulla traversa il tentativo ravvicinato del numero 7 (Rugani sbarra poi la strada a Calhanoglu).



I padroni di casa nella ripresa, come era avvenuto nel derby, partono forte: Lichtsteiner chiude in maniera decisiva su Kalinic, servito da Suso. I "montelliani" però faticano nella manovra anche per il pessimo stato di forma dell'irriconoscibile Biglia e concedono troppo spazio sulla trequarti a Dybala: la Joya spreca alcune chance favorevoli calciando sul fondo. Da un suo velo però nasce al 63' il raddoppio di Higuain: l'ex punta del Napoli disorienta Rodriguez e fulmina sul primo palo Donnarumma. Il Milan patisce tremendamente il colpo e il risultato potrebbe essere più rotondo: Chiellini sfiora il tris di testa. Il resto è quasi accademia.