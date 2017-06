Serie A, Milan-Inter affidata a Tagliavento: Fabbri per la Juve

Il primo derby "made in China" della storia della Serie A sarà diretto da Paolo Tagliavento. Il fischietto di Terni, 44 anni, è stato infatti designato per dirigere il posticipo della 13esima giornata tra Milan e Inter. I precedenti con entrambe le squadre non sono particolarmente incoraggianti visto che si tratta dello stesso arbitro che annullò il gol di Muntari nel 2012 e che scatenò l'ira di Josè Mourinho nell'Inter-Sampdoria passato alla storia per il gesto delle manette del portoghese. Juventus-Pescara di sabato sera sarà diretta da Fabbri, mentre l'internazionale Rocchi sarà a Bergamo per la delicata sfida tra Atalanta e Roma: Udinese-Napoli a Banti.

ATALANTA – ROMA ROCCHI DI FIORE – PERETTI IV: MELI ADD1: IRRATI ADD2: ABISSO

BOLOGNA – PALERMO RUSSO PASSERI – MONDIN IV: GAVA ADD1: MARIANI ADD2: MAINARDI

CHIEVO – CAGLIARI Sabato 19/11 h.15.00 GAVILLUCCI DOBOSZ – PRENNA IV: TOLFO ADD1: PAIRETTO ADD2: DI PAOLO

CROTONE – TORINO CELI DEL GIOVANE – DI VUOLO IV: LA ROCCA ADD1: MARESCA ADD2: ROS

EMPOLI – FIORENTINA MASSA GIALLATINI – MARZALONI IV: PAGANESSI ADD1: MAZZOLENI ADD2: CHIFFI

JUVENTUS – PESCARA Sabato 19/11 h.20.45 FABBRI POSADO – DE MEO IV: VIVENZI ADD1: CALVARESE ADD2: ABBATTISTA

LAZIO – GENOA DI BELLO CARBONE – VALERIANI IV: FIORITO ADD1: GIACOMELLI ADD2: NASCA

MILAN – INTER h. 20.45 TAGLIAVENTO DI LIBERATORE – MANGANELLI IV: BARBIRATI ADD1: ORSATO ADD2: VALERI

SAMPDORIA – SASSUOLO h. 12.30 DOVERI TONOLINI – LO CICERO IV: ALASSIO ADD1: DAMATO ADD2 PASQUA

UDINESE – NAPOLI Sabato 19/11 h.18.00 BANTI TEGONI – MARRAZZO IV: RANGHETTI ADD1: RIZZOLI ADD2: AURELIANO