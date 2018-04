Serie A, Milan-Inter 0-0, Spalletti resta quarto a +8 su Gattuso

Finisce 0-0 a San Siro e il rischio è che non sia contento nessuno: l'Inter ai punti avrebbe meritato più del Milan, a Gattuso la vittoria serviva più che a Spalletti per provare a coltivare il sogno della rimonta. Ne esce graziato da due clamorosi errori di Icardi e con la consapevolezza che la sua squadra non è più brillante come un tempo.



Rispetto a un mese fa, quando il derby era inizialmente in programma, Milan e Inter non sono le stesse. I rossoneri per condizione fisica e mentale, i nerazzurri anche negli uomini. Spalletti ha trovato l'assetto dopo la sosta e non l'ha più cambiato: Brozovic e Gagliardini davanti alla difesa, Rafinha a fare il trequartista. Non è una squadra trascendentale, un po' come quella di inizio stagione che non perdeva mai, ma dà sempre la sensazione di sapere cosa fare, con Candreva di nuovo nel vivo del gioco e gli spazi sempre ottimamente coperti dietro.



L'errore di Rodriguez in avvio di partita è un po' lo specchio del Milan del primo tempo: Rafinha riceve palla in area dallo svizzero e non ne approfitta facendosi murare da Kessié e in generale è l'Inter a non affondare il colpo nonostante i tanti banali appoggi sbagliati dai rossoneri, da Cutrone a Montolivo, passando per Suso e Bonaventura. Donnarumma, però, deve limitarsi di fatto solo all'ordinaria amministrazione sulle conclusioni di Candreva e Perisic, mentre Brozovic sbaglia due volte il bersaglio. Le occasioni migliori, paradossalmente, sono del Milan: Handanovic compie una prodezza sul colpo di testa di Bonucci, Cutrone non dà forza al pallone sul tacco illuminante di Bonaventura. Il gol, però, lo segna l'Inter: Icardi segna imbeccato da Candreva, ma è di qualche centimetro oltre Bonucci e il Var annulla.



Nella ripresa un paio di interventi goffi di Donnarumma (che "concede" anche una traversa a Perisic su un cross apparentemente innocuo) danno l'impressione che il Milan sia poco concentrato, eppure anche l'Inter comincia a sbagliare tanto, con Handanovic costretto a uscire su Cutrone e D'Ambrosio che perde più volte Suso. L'occasione più clamorosa, però, capita a Icardi che a porta vuota fallisce clamorosamente il gol dell'1-0 da meno di 5 metri. È il 56' e mancherebbe ancora tanto, ma le due squadre, pur continuando a sbagliare tantissimo, non producono altrettanto fino al recupero (nei rossoneri entra l'evanescente Kalinic, niente ingresso per André Silva che nelle scorse ore ha perso il nonno), quando ancora Icardi sbaglia un altro clamoroso gol a porta vuota. Alla fine, in ogni caso, lo 0-0 va meglio ai nerazzurri, che restano quarti a +2 sulla Lazio e tengono il Milan a -8, a 8 giornate dal termine. Ora il sogno Champions per Gattuso diventa quasi un miraggio.

VALANGA TORO, IMPRESA SASSUOLO

Il Torino strapazza il Crotone con un altro poker dopo quello rifilato al Cagliari e prova a riavvicinarsi al settimo posto che potrebbe valere l'Europa League: ora Atalanta, Sampdoria e Fiorentina distano 5 punti. Il grande protagonista è il Gallo Belotti che firma addirittura una tripletta, la prima della sua stagione: il centravanti sblocca il risultato al 16' sugli sviluppi di un corner, riprendendo una respinta del portiere su una sua conclusione ravvicinata, poi firma il tris con una zampata su cross di Ljajic e chiude i conti in contropiede servito da Iago Falque. Lo stesso Iago aveva segnato il 2-0 al 20' con un bel sinistro dal limite dopo una bella combinazione con Baselli. Inutile nel finale la rete di Faraoni su assist di Tumminello: finisce 4-1.



L'impresa del giorno la firma il Sassuolo che al 95', in nove contro undici, strappa il pari sul campo del Chievo: Giaccherini si conferma acquisto importante per Maran e sblocca il risultato al 72' con un destro chirurgico da ottima posizione. I neroverdi, in 10 dal 30' per l'espulsione di Adjapong, chiudono anche senza Magnanelli che si becca un rosso nel finale, ma Cassata in pieno recupero trova un gol che porta gli emiliani a +5 sul Crotone terzultimo e li lascia alla pari del Chievo.