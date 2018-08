Serie A, Milan-Genoa il 31 ottobre, Samp-Fiorentina il 19 settembre

Sampdoria-Fiorentina si giocherà mercoledì 19 settembre, Milan-Genoa mercoledì 31 ottobre. Stabilite, dunque, le date dei recuperi delle due gare che la Lega serie A ha deciso di rinviare e che originariamente erano previste questa domenica alle 20:30, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova dopo il crollo del ponte Morandi che ha causato finora 38 morti.



Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lega avrebbe spinto per far giocare la gara di San Siro martedì 21 agosto mentre quella del Ferraris il giorno successivo, mercoledì 22 agosto. Ma evidentemente le due società non avevano la stessa idea, così il Milan, impegnato in Europa League, ha dovuto spostare la gara ad ottobre, mentre Samp e Fiorentina possono andare in campo tra un mese.