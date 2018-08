Serie A, Milan-Genoa e Samp-Fiorentina il 21 e 22 agosto?

Ieri la Lega serie A ha deciso di rinviare Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina, originariamente previste domenica alle 20:30, in conseguenza della tragedia che ha colpito la città di Genova dopo il crollo del ponte Morandi che ha causato finora 38 morti.



Ora si pone la questione di quando recuperare i due match e, secondo La Gazzetta dello Sport, non sarà questione di mesi visto che la Lega spingerà per far giocare la gara di San Siro martedì 21 agosto mentre quella del Ferraris il giorno successivo, mercoledì 22 agosto.



In questo modo si eviterebbe di spostare la partita del Milan ad ottobre, quando il calendario sarà intasato dall'incombente Europa League. Si attende una comunicazione ufficiale visto che serve il via libera di tutti e quattro i club coinvolti.