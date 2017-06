Serie A, Milan-Genoa 1-0: decide Mati Fernandez

Missione compiuta. Il Milan batte il Genoa 1-0 a San Siro grazie al primo gol rossonero di Mati Fernandez, conquista la terza vittoria in fila davanti ai propri tifosi e accorcia in classifica sull'Inter, ora distante solo due punti. Successo ampiamente meritato per i rossoneri, che hanno comandato il gioco per tutti i 90' con l'unica pecca di non essere riusciti a chiudere prima la gara, ancora fischi invece per il Genoa, apparso troppo rinunciatario e con il Cholito Simeone che non segna ormai da sette partite.

Milan-Genoa 1-0 (cronaca, tabellino e classifiche)

Il Genoa deve far pace coi propri tifosi, Mandorlini sceglie per la prima volta Taarabt da titolare nel tridente con Lazovic e Simeone, a centrocampo conferma per Ntcham. Montella risponde con il tridente "di scorta" Lapadula-Ocampos-Deulofeu e a centrocampo lancia il recuperato Mati Fernandez dal primo minuto con gli ex Kucka e Bertolaccci, che però dopo due minuti si accascia a terra e lascia subito il posto a Locatelli.

Il primo pericolo lo crea proprio il baby centrocampista rossonero con un sinistro a lato di poco, la risposta del Genoa arriva con un tiro da buona posizione, ma troppo debole, di Simeone. Atteggiamento molto prudente dei rossoblu in avvio, il risultato è che si gioca su ritmi piuttosto lenti, ma col passare dei minuti il Milan prende il comando del gioco e sfiora il vantaggio prima con Ocampos (salva Izzo sulla linea), poi con Deulofeu (grande azione personale) e infine con una bella punizione di Mati Fernandez. Il Milan gioca meglio ma non sfonda, il Genoa prova a imbrigliare i rossoneri con il giro palla, ma a 10' dalla fine del primo tempo Zapata verticalizza per Lapadula, l'ex Pescara si inventa un delizioso assist di tacco a smarcare Mati Fernandez, che col cucchiaio segna il suo primo gol con la maglia del Milan e fa esplodere un San Siro riscaldato oltre che dal clima primaverile anche dal pareggio dell'Inter sul campo del Torino. Il cileno non segnava in Serie A da ben 391 giorni, era il 21 febbraio 2016 e sfidava l'Atalanta con la maglia della Fiorentina, il suo gol vale l'1-0 con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con un Ocampos molto più ispirato rispetto alla prima frazione. L'ex rossoblu è tre volte pericoloso nei primi dieci minuti, ma Lamanna si fa sempre trovare pronto. Il Milan spinge alla ricerca del raddoppio e mette in difficoltà il Genoa con un efficace pressing offensivo che impedisce ai rossoblu di impostare partendo dalla propria area, su una palla rubata Lapadula va vicino al 2-0 ma viene murato. Il Milan è padrone del gioco, il Genoa non si presenta quasi mai dalle parti di Donnarumma e allora Mandorlini prova a dare una scossa inserendo Edenilson per Lazovic e Biraschi per Izzo (e nel finale anche Pinilla per Taarabt), ma sono sempre i rossoneri ad essere pericolosi e proprio Biraschi nega a Mati Fernandez la gioia del raddoppio. A un quarto d'ora dal termine Montella richiama in panchina il cileno, che esce tra gli applausi convinti del pubblico per lasciare posto a Pasalic, poco dopo Deulofeu sfiora ancora il 2-0, poi De Sciglio spreca di testa. Il Milan domina ma non riesce a chiudere la partita e allora nel finale il Genoa si lancia all'assalto della difesa rossonera alla ricerca del pareggio e lasciando spazi dove Deulofeu può esaltarsi (ma lo spagnolo è troppo egoista e calcia sull'esterno della rete). Non arrivano nè il 2-0 nè l'1-1 e allora al triplice fischio il popolo di San Siro può esultare: la zona Europa è più vicina.

Numeri e curiosità

- Settima vittoria per 1-0 del Milan in questo campionato: record nella Serie A in corso.

- Il Genoa, invece, è arrivato alla 13ª partita senza gol, al momento solo l’Empoli (18) ne conta di più in questa Serie A.

- Quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato per il Milan: in mezzo la sconfitta con la Juventus.

- I rossoneri hanno vinto le ultime tre gare casalinghe di Serie A, dopo che avevano perso le precedenti due.

- Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 13 partite di campionato: tre pareggi e nove sconfitte completano il parziale.

- Primo gol di Mati Fernández con il Milan alla sesta presenza stagionale.

- Mati Fernández non segnava in Serie A da 391 giorni, l’ultima rete risaliva al febbraio 2016 in Atalanta-Fiorentina.

- Quella di Andrea Bertolacci dopo 2'56'' è la sostituzione più rapida in questa Serie A.

- Secondo assist in Serie A per Gianluca Lapadula, dopo quello servito a Bacca in Milan-Cagliari.

- 12 tiri fuori dallo specchio per il Milan in questa partita, di più ne ha fatti solo nella sfida casalinga con il Cagliari (14).