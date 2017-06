Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: decide Deulofeu

Una vittoria in pieno stile Milan di questa stagione, un successo che lancia i rossoneri all'inseguimento di Inter, Atalanta e Lazio scavando un piccolo solco proprio sulla Fiorentina ma anche una dedica a quella dovrebbe essere l'ultima partita casalinga della presidenza Berlusconi (che diventava proprietario del club quasi 31 anni fa esatti, era il 20 febbraio 1986). Oltretutto Montella può nuovamente esultare tra le mure amiche dopo più di un mese, la vittoria a San Siro in campionato mancava dall'8 gennaio contro il Cagliari. Il 2-1 rossonero contro i viola racconta una squadra non sempre bella, a tratti anche incapace di reggere il possesso palla ma sempre in partita, quasi mai in difficoltà e comunque brava a capitalizzare le occasioni create. La Fiorentina rimane a quattro punti dal trio che corre per l'Europa League e interrompe la corsa dopo due vittorie consecutive.



MILAN-FIORENTINA 2-1 (Tabellino, classifiche e cronaca)

Il terzo gol stagionale di Kucka, bella girata di testa sulla punizione di Suso, è solo un lampo subito oscurato dall'immediata risposta di Kalinic, bravo a sfuggire alla marcatura di Gomez e impattare il cross di Chiesa (partito in posizione di fuorigioco) battendo Donnarumma. I viola si confermano squadra d'alta classe dalla trequarti in su ma sotto la cintola soffrono molto, soprattutto per l'imprecisione di Sanchez e Salcedo: nel nuovo vantaggio rossonero però c'è la classe di Deulofeu e la tattica - troppo - attendista di Gonzalo Rodriguez che consente allo spagnolo di piazzare alla grande il destro dal limite alle spalle di Tatarusanu: primo gol italiano per lui. Sul 2-1 la partita sembra spegnersi anche perché il Milan si abbassa di qualche metro accettando il palleggio fiorentino ma dalle parti di Paletta e Gomez si passa raramente, così i rossoneri sfiorano il tris con il palo di Pasalic e recriminano per Bacca fermato per un fuorigioco inesistente.



La passività rossonera è costante anche nella ripresa, la Fiorentina fa la partita ma senza preoccupare troppo Donnarumma. Chi si arrabbia è Paulo Sousa, che al 56' non crede ai suoi occhi vedendo Sanchez che, lasciato solo nell'area piccola, manda alle stelle il cross su punizione di Borja Valero. Montella fiuta il pericolo e passa al 3-5-2 con l'ingresso di Zapata per Kucka e di fatto chiude a serramanico il portone, dato che l'ingresso di Saponara non fa altro che aumentare la batteria di trequartisti viola con Kalinic che magari avrebbe bisogno di un ariete come Babacar. San Siro continua a recriminare verso Bacca che non incide anche se il gioco del Milan proprio non l'aiuta, anche Abate (che si mangia il tris nel finale) non viene risparmiato ma alla fine il triplice fischio di Valeri porta tre punti benedetti e anche i mormorii vanno nel cassetto.