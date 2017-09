Serie A, Milan e Napoli vincono, Sampdoria con le big

Milan e Napoli vincono raggiungendo Inter e Juve in testa alla classifica: lo fa anche la Samp che così è nel gruppo delle grandi. Storico successo della Spal sull'Udinese, la Lazio passa a Verona, pari tra Crotone e Verona. Ecco i resoconti delle 6 gare nel dettaglio.



MILAN-CAGLIARI 2-1



Il Milan soffre per lunghi tratti della partita, ma la spunta grazie a una prodezza di Suso. Lo spagnolo mette lo zampino anche nell'azione che porta all'1-0 dopo 10 minuti: la sblocca Cutrone da due passi sull'assist del compagno, segnando il terzo gol in tre partite. Sembra l'inizio di una partita in discesa per i rossoneri, ma è esattamente il contrario: Calhanoglu è troppo lento a centrocampo, Kessie svogliato, Montolivo in difficoltà. Così il Cagliari è pericolosissimo, soprattutto con Sau che colpisce un palo. Nella ripresa, però, arriva il meritato pari: Kessie perde una palla sanguinosa al limite dell'area, Farias serve Joao Pedro che insacca di sinistro. Montella corre ai ripari inserendo Biglia e il Milan cambia marcia: Suso si conquista e trasforma un calcio di punizione segnando un gran gol che vale tre punti. Nel finale c'è spazio anche per l'esordio di Kalinic in rossonero.



NAPOLI-ATALANTA 3-1



Non è il solito Napoli, ma forse è anche con vittorie così che si diventa grandi: l'Atalanta gioca una gran partita, soprattutto nella prima ora, e sblocca il risultato con un colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di un corner. Gli azzurri fanno una fatica incredibile a rendersi pericolosi, fatta eccezione per un'occasione fallita da Ghoulam: il consueto possesso palla risulta sterile contro una squadra che chiude tutti gli spazi e aggredisce molto alto. Al contrario l'Atalanta sfiora il raddoppio con Masiello, Hateboer e Ilicic, ma al 56' un gol pazzesco di Zielinski, con un gran tiro da fuori area, regala il pari al Napoli. Nasce così una nuova partita, con Sarri che cambia tutto il centrocampo: a segnare il gol del sorpasso è Mertens, su assist di Insigne. L'Atalanta, priva di Petagna dall'intervallo (al suo posto De Roon), si gioca la carta Cornelius, ma non riesce più a tornare in partita e subisce il terzo gol da Rog dopo una grande azione del Napoli (con assist di Mertens).



CHIEVO-LAZIO 1-2



La Lazio conquista la prima vittoria in campionato. Sblocca il risultato Immobile con un colpo di testa a porta vuota sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 34', però, i biancocelesti subiscono il pari: Inglese serve Pucciarelli e l'ex Empoli firma la prima rete con la sua nuova squadra. Nel secondo tempo la Lazio riprende in mano le redini dell'incontro, rischiano su un tiro di Birsa, ma dopo un'occasione per Immobile è Milinkovic a firmare il gol partita con un gran tiro.



SPAL-UDINESE 3-2



La Spal sogna a lungo la prima vittoria in Serie A, rischia di doversi accontentare del secondo pari di fila e invece alla fine la spunta. Borriello sblocca il risultato con un destro chirurgico dimostrando subito di essere un grande acquisto, in apertura di ripresa arriva il raddoppio convalidato dal Var. A segnare è Lazzari, servito da Danilo e non da Borriello: niente fuorigioco, rete regolare. L'Udinese però non demorde, accorcia le distanze con un colpo di testa di Nuytinck ed è il solito Thereau, su rigore conquistato da Lasagna (e assegnato dal Var), a firmare il 2-2. Nel finale, però, arriva il gran gol di Rizzo a far felice un'intera città.



FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2



Colpaccio della Sampdoria a Firenze: Giampaolo a punteggio pieno dopo due turni, insieme alle grandi. È un gol di Caprari a sbloccare il risultato al 32': splendido il sinistro a girare di Ramirez, l'ex Pescara non fallisce il tap-in. Tre minuti più tardi l'arbitro assegna un rigore alla Samp e Quagliarella firma il terzo gol in due partite. Caprari fallisce clamorosamente il possibile tris, ma nella ripresa la Fiorentina si scuote, accorcia le distanze con Badelj, poi non concretizza l'assalto finale. Pioli ancora a quota zero.



CROTONE-VERONA 0-0



Si muove la classifica per due concorrenti per la salvezza: Pecchia rinuncia ancora a Pazzini e le occasioni migliori sono tutte per il Crotone. Nel primo tempo sprecano Budimir e Ajeti, nella ripresa Barberis sfiora il gol con un tiro dal limite che finisce a lato, poi Ajeti colpisce la parte alta della traversa da 40 metri.