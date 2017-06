Serie A, Milan e Juve recuperano l'8 febbraio

La Serie A ha ufficialmente comunicato anticipi e posticipi dei match a partire dalla diciannovesima giornata d'andata, in programma nel week end del 7 e dell'8 gennaio, fino alla sesta di ritorno, dal 17 al 19 febbraio. Alla prima di ritorno la Fiorentina ospiterà la Juventus nel posticipo domenicale, mentre durante il monday night andrà in scena Torino-Milan.

Milan-Napoli sarà il secondo anticipo serale della seconda di ritorno. Juve e Lazio, invece, si affronteranno a Torino all'ora di pranzo, domenica 22 gennaio. Domenica 5 febbraio, Juventus-Inter si giocherà alle 20.45, mentre Lazio-Milan si disputerà la sera di lunedì 13 febbraio.



Comunicata anche la data dei recuperi della 18a giornata d'andata: Crotone-Juve e Bologna-Milan, rimandate a causa della Supercoppa Italiana, si giocheranno mercoledì 8 febbraio rispettivamente alle 18 e alle 20.45.



Ecco, di seguito, il programma completo:



19ª GIORNATA ANDATA

Sabato 7 gennaio 2017 ore 18.00 EMPOLI – PALERMO

Sabato 7 gennaio 2017 ore 20.45 NAPOLI – SAMPDORIA

Domenica 8 gennaio 2017 ore 12.30 UDINESE – INTER

Domenica 8 gennaio 2017 ore 18.00 MILAN – CAGLIARI

Domenica 8 gennaio 2017 ore 20.45 JUVENTUS – BOLOGNA



1ª GIORNATA RITORNO

Sabato 14 gennaio 2017 ore 18.00 CROTONE – BOLOGNA

Sabato 14 gennaio 2017 ore 20.45 INTER – CHIEVOVERONA

Domenica 15 gennaio 2017 ore 12.30 CAGLIARI – GENOA

Domenica 15 gennaio 2017 ore 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS

Lunedì 16 gennaio 2017 ore 20.45 TORINO – MILAN



2ª GIORNATA RITORNO

Sabato 21 gennaio 2017 ore 18.00 CHIEVOVERONA – FIORENTINA

Sabato 21 gennaio 2017 ore 20.45 MILAN – NAPOLI

Domenica 22 gennaio 2017 ore 12.30 JUVENTUS – LAZIO

Domenica 22 gennaio 2017 ore 18.00 ATALANTA – SAMPDORIA

Domenica 22 gennaio 2017 ore 20.45 ROMA – CAGLIARI



3ª GIORNATA RITORNO

Sabato 28 gennaio 2017 ore 15.00 CAGLIARI – BOLOGNA (°)

Sabato 28 gennaio 2017 ore 15.00 FIORENTINA – GENOA (°)

Sabato 28 gennaio 2017 ore 18.00 LAZIO – CHIEVOVERONA (#)

Sabato 28 gennaio 2017 ore 20.45 INTER – PESCARA

Domenica 29 gennaio 2017 ore 12.30 TORINO – ATALANTA

Domenica 29 gennaio 2017 ore 20.45 NAPOLI – PALERMO



4ª GIORNATA RITORNO

Sabato 4 febbraio 2017 ore 20.45 BOLOGNA – NAPOLI

Domenica 5 febbraio 2017 ore 12.30 MILAN – SAMPDORIA

Domenica 5 febbraio 2017 ore 18.00 PALERMO – CROTONE

Domenica 5 febbraio 2017 ore 20.45 JUVENTUS – INTER

Martedì 7 febbraio 2017 ore 20.45 ROMA – FIORENTINA (#)



Recuperi 18ª GIORNATA ANDATA

Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 18.00 CROTONE – JUVENTUS

Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 20.45 BOLOGNA – MILAN



5ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 10 febbraio 2017 ore 20.45 NAPOLI – GENOA (*)

Sabato 11 febbraio 2017 ore 20.45 FIORENTINA – UDINESE

Domenica 12 febbraio 2017 ore 12.30 CROTONE – ROMA

Domenica 12 febbraio 2017 ore 18.00 SAMPDORIA – BOLOGNA

Domenica 12 febbraio 2017 ore 20.45 CAGLIARI – JUVENTUS

Lunedì 13 febbraio 2017 ore 20.45 LAZIO – MILAN (#)



6ª GIORNATA RITORNO

Venerdì 17 febbraio 2017 ore 20.45 JUVENTUS – PALERMO (*)

Sabato 18 febbraio 2017 ore 18.00 ATALANTA – CROTONE

Sabato 18 febbraio 2017 ore 20.45 EMPOLI – LAZIO

Domenica 19 febbraio 2017 ore 12.30 BOLOGNA – INTER

Domenica 19 febbraio 2017 ore 18.00 ROMA – TORINO (§)

Domenica 19 febbraio 2017 ore 20.45 MILAN – FIORENTINA (§)



NOTE:

(*) anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League

(§) posticipo disposto per impegni in UEFA Europa League

(#) anticipo/posticipo disposto su indicazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno

(°) anticipo disposto solo in caso di qualificazione di Bologna e/o Genoa ai quarti di Finale di TIM Cup