Serie A, Milan-Chievo 3-1 con la firma di Bacca e Lapadula

Messa da parte, almeno per una serata, la vicenda del closing, il Milan trova la terza vittoria consecutiva in campionato contro il Chievo, battuto 3-1 a San Siro. La rincorsa europea non poteva prescindere dai tre punti, che sono arrivati in una partita risolta solo a venti minuti dalla fine più per i demeriti rossoneri che per la capacità dei veneti di mettere in difficoltà Montella.



MILAN-CHIEVO 3-1 (Tabellino, classifiche, cronaca)

L'uomo chiave è Carlos Bacca, che battezza due volte la porta di Sorrentino, sbagliando anche un rigore e sprecando altre due belle occasioni. Ma il colombiano, dodici gol in stagione - quinto anno di fila in doppia cifra come marcature -, è l'uomo decisivo, il giusto terminale per le volate di Deulofeu prima e Ocampos (entrato al posto dell'infortunato Suso) poi con Montella nel finale gli affianca anche Lapadula schierando quattro giocatori offensivi. Il primo gol rossonero nasce da una ripartenza ben confezionata dall'ex Everton e conclusa da Bacca con uno spunto personale che beffa Sorrentino, il secondo da vero opportunista sulla sponda aerea di Romagnoli. In mezzo anche il momentaneo pari di De Guzman su rigore (che non c'era) e pure l'errore dal dischetto del colombiano che comunque al momento della sostituzione si prende gli applausi del Meazza. Nel finale terzo penalty del match, Lapadula non sbaglia e torna al gol dopo tre mesi.



Tutto bene per Montella che rischia Romagnoli dal primo minuto, il difensore diffidato non viene ammonito e ci sarà nel big match contro la Juventus (da seguire in 4K!), si mangia le mani per le tante chance sprecate dai suoi uomini, tira un sospiro di sollievo alla traversa di Cacciatore degna di una clip scherzosa della Gialappa's, supera l'Inter e aggancia la Lazio al quinto posto. La corsa Champions sembra chiusa ma quella per l'Europa League è più viva che mai anche se ora arriva l'ostacolo dello Juventus Stadium.