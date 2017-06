Serie A, Milan-Cagliari 1-0: decide Bacca nel finale

Il Milan risponde alle vittorie di Inter, Lazio e Napoli e supera 1-0 il Cagliari a San Siro grazie a un gol nel finale di gara di Carlos Bacca, che si sblocca dopo un digiuno di quasi 600 minuti e regala a Montella tre punti fondamentali per la corsa all’Europa. Partita molto difficile per i rossoneri, che partono forte ma poi faticano a creare vere e proprie occasioni da rete per merito soprattutto di un Cagliari molto ordinato e messo benissimo in campo. Rossoneri a quota 36 punti, mentre gli isolani hanno 13 lunghezze di distacco dalla zona retrocessione.

MILAN-CAGLIARI 1-0 (tabellino e cronaca)

Tutto confermato per Montella, che davanti a Donnarumma (50esima presenza coi rossoneri) sceglie il consueto 4-3-3 con De Sciglio e Abate sugli esterni, Pasalic in mediana al fianco di Locatelli e Bonaventura e rispolvera Niang nel tridente con Suso e Bacca. Rastelli risponde con un 4-3-1-2 con Ceppitelli-Bruno Alves coppia centrale, in mezzo Padoin squalificato lascia il posto a Isla con Di Gennaro e Dessena a completare il reparto, Barella sulla trequarti ispira il duo Sau-Farias.

Il Milan deve rispondere alle vittorie delle altre pretendenti all’Europa e parte subito forte: dopo un minuto Romagnoli svetta di testa su calcio d’angolo e impegna Rafael, sul proseguimento dell’azione Bacca stoppa a centro area e si gira calciando di poco sul fondo. La partenza sprint dei rossoneri (3 corner in sei minuti) spaventa i rossoblu, che in fase difensiva si dispongono 4-5-1 e lasciano iniziativa e possesso palla ai padroni di casa. Il Cagliari si schiaccia e il Milan ci prova da fuori, prima Bacca calcia malissimo con l’esterno dal limite, poi Niang sfiora la traversa e infine tocca a Bonaventura calciare alto. A metà primo tempo il primo squillo del Cagliari con Barella, che approfitta dell’assenza di Abate per infortunio (ginocchio ko, al suo posto Antonelli) e costringe Donnarumma a una parata non facile. Due minuti più tardi Bonaventura sfiora l’incrocio su punizione, poi il ritmo della partita si abbassa notevolmente, Suso non salta quasi mai l’uomo a destra e il Milan non riesce a creare superiorità, il Cagliari d’altra parte sbaglia molto in fase di costruzione e fatica a rendersi pericoloso. Il primo tempo si chiude con una girata svirgolata di Bacca e un sinistro di Niang che finisce in fallo laterale, squadre al riposo sullo 0-0.

Ripresa al via con gli stessi 22 in campo, la prima occasione è per Dessena che mette alto, poi Bacca e Niang mancano l’impatto col pallone sull’insidioso cross di Suso. Il Cagliari è più propositivo rispetto alla prima frazione, Isla mette i brividi a San Siro, ma per il Milan c’è qualche spazio in più e Bonaventura prova ad approfittarne con una girata che finisce fuori. Poco prima del 20esimo l’occasione migliore per i rossoneri con un destro al volo di Niang, poi Montella prova a dare una scossa ai suoi, che faticano a creare occasioni da gol e ad arrivare al tiro, togliendo un comunque positivo Bonaventura per inserire Bertolacci. Al 68’ proteste del Cagliari per un gol giustamente annullato a Isla per fuorigioco, molto bravo l’arbitro Giacomelli perché l’assistente aveva tenuto giù la bandierina. Rastelli ci crede e inserisce l’ex Borriello per Sau, la manovra del Milan è troppo lenta e nonostante il predominio territoriale e i tanti cross messi in mezzo non arrivano occasioni limpide, così il Cagliari prova a far male in ripartenza sfruttando la freschezza di Joao Pedro, che prende il posto di Farias. Locatelli ci prova ancora da fuori, poi a dieci minuti dal termine Montella si gioca tutto inserendo Lapadula per Pasalic: il Milan si getta all’attacco, ma la manovra è confusa e i rossoneri sono spesso imprecisi nell’ultimo passaggio, poi al noventismo Lapadula inventa un assist da terra per Bacca, che da due passi non può sbagliare. Nel finale ancora il match winner scappa in contropiede e viene steso da Bruno Alves che viene espulso, il colombiano si è sbloccato dopo otto partite senza reti regalando a Montella tre punti davvero fondamentali per continuare a sperare nell’Europa.