Serie A, Milan-Bologna 2-1, prima vittoria di Gattuso

MILAN-BOLOGNA 2-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)



Il Milan non è guarito, ma sotto la neve che scende copiosa su San Siro forse ha capito che medicina serve per tornare in salute. Gattuso, al debutto da allenatore nel suo stadio, conquista la prima vittoria della sua era e la squadra, per la prima volta dopo tanto tempo, mostra quel carattere che in questa stagione è mancato troppo spesso. Il Bologna perde 2-1 e forse avrebbe meritato di più, soprattutto per come ha reagito al primo gol e poi al secondo e perché non ha mai giocato da provinciale.



La vittoria porta la firma di Bonaventura: segna giocando mezzala sinistra del 4-3-3 e segna da esterno sinistro del 4-4-2 con cui il Milan ha chiuso la partita. Quasi un simbolo che alla fine i moduli contano relativamente. Di certo, mettendo da parte la difesa a tre, i rossoneri guadagnano uomini che accompagnano la manovra in fase offensiva e quindi velocità. Ecco perché, anche nei momenti di scarsa lucidità, con tanti passaggi sbagliati, l'azione è sempre sufficientemente fluida da scaldare San Siro persino nel gelo, con inserimenti continui di Kessié e sovrapposizioni sulle fasce.



Poi, certo, l'equilibrio appare precario: Bonaventura sblocca il risultato al 10' sfruttando una torre di Kalinic, poi il Bologna viene prima stoppato da Montolivo, prodigioso in un recupero su Destro, poi pareggia con Verdi dopo una giocata sontuosa dello stesso Destro, abile a liberarsi di Musacchio. Nella ripresa Gattuso inserisce Cutrone per Abate, spostando Borini terzino destro a cambiando modulo: proprio Borini fa partire il cross che porta al raddoppio di Bonaventura. Il Bologna a quel punto spaventa tre volte consecutive San Siro, colpendo anche una traversa con Masina. Ma il Milan resiste e vince dopo oltre un mese in campionato: il sesto posto è a -3. Magra consolazione, ripensando alle ambizioni estive, eppure adesso sembra un buon motivo per accontentarsi.