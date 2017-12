Serie A, Milan-Atalanta 0-2, Cristante-Ilicic, Gattuso a picco

Il Milan va a picco, San Siro fischia. L'Atalanta si fa un bel regalo di Natale conquistando il quinto risultato utile consecutivo e agganciando la Sampdoria al sesto posto. Un anno dopo, pur tra qualche difficoltà, è di nuovo lì, in zona Europa League. I rossoneri, invece, sono messi assai peggio e la scossa pretesa col cambio di allenatore non cè stata: dopo il tonfo di Verona, Gattuso perde ancora e ora è aggrappato al derby di Coppa Italia di mercoledì per sperare almeno in un sorriso. Il Milan, che ha speso 200 milioni per la campagna acquisti, è nono, dietro la Fiorentina, che ha cambiato tutto o quasi proprio come i rossoneri in estate (in più anche l'allenatore), e a pari merito con Bologna, Udinese e Torino.



L'inizio dell'Atalanta è a ritmo altissimo come capita spesso, ma non produce occasioni: Gasperini tiene alto Cristante nella posizione di trequartista con l'obiettivo di rubar palla nei pressi dell'area, il Milan fa fatica a uscire dalla propria metà campo per dieci minuti, poi sembra prendere le misure e va persino in gol con Bonaventura, prima che il Var cancelli tutto per un mani di Cutrone. Una conclusione di Montolivo deviata in corner da Berisha fa suonare l'allarme tra i bergamaschi, così il gol che sblocca la partita arriva un po' a caso. Cross di Gomez, testa di Caldara, Donnarumma respinge male e Cristante non sbaglia da due passi.



È il classico schiaffo che rischia di abbattere il fragile Milan di questo periodo: in realtà una reazione c'è, con Berisha che prima sbaglia l'uscita, poi nega il gol a Bonaventura, ma in effetti i rossoneri perdono pian piano le misure e vanno negli spogliatoi tra i fischi di San Siro. Dopo l'intervallo, allora, si vede una squadra più viva che produce occasioni in serie, seppur nessuna particolarmente nitida. Kessié prova due volte il tiro, Kalinic si vede murare da Hateboer e Toloi dopo due buone giocate, Borini sfiora il palo. Ma l'assenza di Suso, uno dei pochi a saltare l'uomo, inevitabilmente si fa sentire alla lunga e con gli spazi che si allargano, l'Atalanta trova il raddoppio in contropiede con il neo entrato Ilicic, a segno per la quarta partita consecutiva. Ed è la fine largamente anticipata della partita. San Siro contesta, il Milan per l'ottava volta nella stagione va sotto e perde. Un dato che racconta tutto.