Serie A: Milan ai gironi di Europa League, Atalanta ai preliminari

Gennaro Gattuso ora sarà costretto a fare 30 km a piedi come promesso ieri nella conferenza stampa della vigilia in caso di successo del Milan contro la Fiorentina. I rossoneri vincono 5-1 a San Siro (non realizzavano così tanti gol dal settembre 2014, 5-4 a Parma) garantendosi così l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Europa League e soprattutto un'estate più tranquilla dal punta di vista della preparazione. Per il Diavolo una piccola consolazione: è stato raggiunto l'obiettivo minimo ma all'inizio della stagione le aspettative erano ben altre (l'obiettivo dichiarato era la qualificazione in Champions League). Al di là del deludente risultato la Curva Sud, se da un lato ha fischiato Donnarumma, dall'altro ha confermato la fiducia nella società, nello specifico all'ad Fassone e al ds Mirabelli.



Chi dovrà faticare invece già da fine luglio nei turni preliminari è l'Atalanta di Gaperini: i nerazzurri chiudono al settimo posto un campionato comunque ottimo anche alla luce del cammino in questa edizione di Europa League (sfortunata eliminazione ai sedicesimi contro il Borussia Dortmund). I 3 punti alla Sardegna contro il Cagliari (salvo grazie all'1-0 finale firmato Ceppitelli) non sarebbero bastati per agguantare la sesta posizione.



SCORRI LE SCHEDE PER I RESOCONTI DELLE SINGOLE PARTITE

MILAN-FIORENTINA 5-1 I rossoneri sfiorano il vantaggio in avvio: Sportiello sbarra la strada a Kessié e sulla ribattuta Cutrone non inquadra lo specchio della porta. L'estremo difensore viola si fa trovare quindi pronto sul mancino potente (ma un po' centrale) dell'ex Kalinic. Gli ospiti subiscono ma alla prima occasione, al 20' passano anche grazie a un'indecisione di Bonucci: Chiesa ne approfitta per lanciare Simeone che batte Donnarumma con un morbido tocco sotto. La gioia dei toscani dura solo 3': Sportiello si fa sorprendere sul suo palo da Calahanoglu (calcio di punizione dalla destra).



Il Diavolo insiste e al 42' ribalta il risultato: Cutrone con una splendida deviazione di testa capitalizza nel migliore dei modi la giocata di applausi dello scatenato Calhanoglu. Il numero 63 rossonero va vicino alla doppietta personale spedendo sull'esterno della rete da posizione favorevole.



Il tris è soltanto rimandato perché al 49' Kalinic si avventa sul pallone respinto da Dragowski (colpo di testa di Cutrone) e mette a segno il suo sesto gol in questo campionato. I padroni di casa dilagano ulteriormente 10' più tardi: Cutrone fa esultare di nuovo a San Siro (decimo sigillo) siglando di destro il poker su servizio del solito Calhanoglu. Bonaventura al termine di una serpentina tra i rivali chiude i conti al 76' (Dragowski non impeccabile nella circostanza).